Taça de Portugal. Hat-trick de Samu em vitória tranquila do FC Porto sobre o Celoricense

O FC Porto apurou-se este sábado, 18 de outubro, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao derrotar o Celoricense, do Campeonato de Portugal, por 4-0, com um ‘hat-trick’ de Samu, em jogo da terceira ronda.Em Barcelos, casa emprestada da formação do quarto escalão, os ‘dragões’, em estreia na edição 2025/26 da prova, inauguraram o marcador pelo polaco Bednarek, aos nove minutos, e ampliaram a vantagem com tentos do avançado espanhol Samu, aos 62, 71 e 73 minutos, que tinha entrado pouco antes em jogo.Na próxima ronda, o FC Porto, que já venceu a Taça de Portugal por 20 vezes, vai defrontar o vencedor do duelo entre o Sintrense, do Campeonato de Portugal, e o Rio Ave, da I Liga.