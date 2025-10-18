Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Taça. Sporting só superou o Paços de Ferreira no prolongamento
MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA
Desporto

Taça. Sporting só superou o Paços de Ferreira no prolongamento

Leões estiveram por duas vezes em desvantagem e foram obrigados a tempo extra para seguir em frente.
DN/Lusa
O Sporting, detentor do troféu, apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Paços de Ferreira, por 3-2, após prolongamento, depois do 2-2 no tempo regulamentar.

Em Paços de Ferreira, a equipa da casa, que milita na II Liga, esteve duas vezes em vantagem na partida da terceira eliminatória, com golos de Ronaldo Lumungo, aos 18 minutos, e João Victor, aos 49, mas o bicampeão nacional respondeu com tentos de Pedro Gonçalves, aos 22, e Ioannidis, aos 61.

O jogo seguiu para prolongamento, com o Sporting a chegar pela primeira vez à vantagem com um autogolo de Tiago Ferreira, aos 104 minutos, que lhe valeu o apuramento, enfrentando na ronda seguinte o vencedor do duelo entre Anadia e Marinhense, equipas do Campeonato de Portugal.

Sporting
Taça de Portugal
Paços de Ferreira

