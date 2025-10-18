Taça. Sporting só superou o Paços de Ferreira no prolongamento

O Sporting, detentor do troféu, apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Paços de Ferreira, por 3-2, após prolongamento, depois do 2-2 no tempo regulamentar.Em Paços de Ferreira, a equipa da casa, que milita na II Liga, esteve duas vezes em vantagem na partida da terceira eliminatória, com golos de Ronaldo Lumungo, aos 18 minutos, e João Victor, aos 49, mas o bicampeão nacional respondeu com tentos de Pedro Gonçalves, aos 22, e Ioannidis, aos 61. O jogo seguiu para prolongamento, com o Sporting a chegar pela primeira vez à vantagem com um autogolo de Tiago Ferreira, aos 104 minutos, que lhe valeu o apuramento, enfrentando na ronda seguinte o vencedor do duelo entre Anadia e Marinhense, equipas do Campeonato de Portugal..Taça de Portugal. Hat-trick de Samu em vitória tranquila do FC Porto sobre o Celoricense