Benfica vence em Chaves e segue em frente na Taça de Portugal (veja os golos)

O Benfica garantiu esta sexta-feira, 17 de outubro, o apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal ao vencer em Chaves, por 2-0, graças a dois golos de Pavlidis.Os encarnados colocaram-se cedo em vantagem graças a um belo golo do internacional grego, que rematou à entrada da área, sem hipóteses para o guarda-redes sérvio Marko Gudzulic.O resultado ficou fechado aos 79 minutos em mais um remate colocado de Pavlidis, a passe do ucraniano Sudakov.A equipa de José Mourinho fica agora à espera de adversário que sairá do vencedor da partida entre o Atlético e o Felgueiras.Veja os golos: