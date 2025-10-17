Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Pavlidis foi a estrela do Benfica em Chaves.
Benfica vence em Chaves e segue em frente na Taça de Portugal (veja os golos)

Dois belos golos de Pavlidis ditaram o triunfo por 2-0 em Trás-os-Montes.
Carlos Nogueira
O Benfica garantiu esta sexta-feira, 17 de outubro, o apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal ao vencer em Chaves, por 2-0, graças a dois golos de Pavlidis.

Os encarnados colocaram-se cedo em vantagem graças a um belo golo do internacional grego, que rematou à entrada da área, sem hipóteses para o guarda-redes sérvio Marko Gudzulic.

O resultado ficou fechado aos 79 minutos em mais um remate colocado de Pavlidis, a passe do ucraniano Sudakov.

A equipa de José Mourinho fica agora à espera de adversário que sairá do vencedor da partida entre o Atlético e o Felgueiras.


Veja os golos:

