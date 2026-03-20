Roberto Martínez anuncia várias novidades e confirma que Gonçalo Guedes é o terceiro avançado da seleção

O selecionador nacional Roberto Martínez anunciou esta sexta-feira, 20 de março, os convocados de Portugal para os particulares de futebol com México (29 de março) e Estados Unidos (1 de abril) e incluiu algumas surpresas na última chamada antes do Mundial'2026.As grandes novidades estão no ataque. Martínez convoca Gonçalo Guedes, Rodrigo Mora, Ricardo Horta, mas não chama nenhum ponta-de-lança referência novo. Mateus Fernandes, Samuel Costa e Pedro Gonçalves são destaques no meio-campo. Matheus Nunes, para o selecionador, é lateral direito e diz mesmo que nas alas tem o lote fechado.Confirma-se a ausência de Cristiano Ronaldo. O recordista mundial de internacionalizações (226) e golos (143) não falhava uma convocatória por Portugal desde o final de 2018, quando foi dispensado pelo na altura selecionador Fernando Santos na primeira fase de grupos da estreante Liga das Nações, para se adaptar ao seu novo clube, a Juventus.Nélson Semedo, habitual presença e também lesionado no seu clube, o Fenerbahçe, ficou também de fora como era esperado. Rúben Dias e Bernardo Silva, do Manchester City, são poupados.Eis a lista de 27 convocados:Baliza - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Sporting)Defesa - Matheus Nunes (Man. City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Diogo Dalot (Man. United), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal) e Tomás Araújo (Benfica).Meio-campo - Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Maiorca), Mateus Fernandes (West Ham), Vitinha (PSG), João Neves (PSG) e Bruno Fernandes (Man. United).Ataque - Rodrigo Mora (FC Porto), Pedro Gonçalves (Sporting), Ricardo Horta (Braga), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al-Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus) Gonçalo Ramos (PSG) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad).Entre os principais destaques, Tomás Araújo é valorizado pelo momento no Benfica e irá lutar com Renato Veiga para o Mundial. No meio-campo, Mateus Fernandes pode estrear-se na seleção A e Samuel Costa está de volta. Pedro Gonçalves é chamado pela terceira vez por Martínez, Rodrigo Mora regressa depois de ter feito parte do elenco da Liga das Nações e ficou claro que é Gonçalo Guedes o jogador mais parecido com Diogo Jota, deixando pelo caminho Chermiti, Paulinho ou Fábio Silva.Em conferência de Imprensa, Roberto Martínez detalhou o que procura de cada um dos jogadores. "Quanto a Mateus Fernandes é incrível o que está a fazer no West Ham, mas também o que fez nos sub-21. É muito importante para nós, a energia e polivalência que tem. O Ricardo Horta acompanhei bem, é um jogador inteligente, com uma decisão no último terço muito importante. Marcou dois golos, vi o último jogo", começou por dizer, prosseguindo para Rodrigo Mora, que sabe ter um problema físico. "É um jogador diferente, com qualidade em espaços curtos, é muito especial, tem esta sexta-feira um exame médico e esperamos as notícias. Conhecemos bem, já fez parte da equipa que ganhou a Liga das Nações. Foi importante descer aos sub-21, cresceu muito, a maturidade é agora um ponto mais forte", elogiou. Valorizou ainda a "energia e o dinamismo de Samu Costa".Depois, confirmou que Gonçalo Guedes é o jogador escolhido para terceiro avançado e o mais parecido com Diogo Jota. "Gonçalo Guedes tem um perfil polivalente, é importante para nós. Leva nove golos, está em grande momento, é um avançado diferenciado, para nós é muito interessante. Na posição de ponta-de-lança temos Ronaldo e Ramos e procuramos um jogador diferente. Merece a chamada", vincou, explicando que "Pablo não tem documentos para ser chamado", que acompanha os "outros jogadores de perto", mas que é necessário "substituir Diogo Jota" e que Guedes "prioriza essas valências". Sobre quem não está convocado, Martínez vinca que "podem sonhar", mas admite que será "difícil poderem entrar até ao Mundial."Portugal viaja para o México na terça-feira, Martínez garante que haverá jogo no Estádio Azteca, desvalorizando possíveis bloqueios, diz que terá "três treinos ao nível do mar antes do jogo em altitude", recordando que os clubes sabem do protocolo e que "não ajudaria fazer dois jogos em Portugal" porque "trabalhar protocolos de altitude e de tempestades é forma de poupar tempo em junho."Martínez acrescentou ainda que Ronaldo tem uma "lesão muscular leve", que pode "voltar em duas semanas", garantindo que o Mundial "não está em risco." Quanto ao seu futuro à frente da seleção nacional, vincou que a renovação "não está em cima da mesa", porque "foco é somente o Mundial", mas referiu que está "alinhado com a Federação Portuguesa de Futebol."No Mundial 2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia. .Mundial 2026. Martínez tem 21 nomes garantidos e um lugar vago para terceiro avançado.Paulinho mudou de continente para ter estatuto de ídolo e não precisou de usar máscara para reinar no México.Quartel-general da seleção nacional durante o Mundial 2026 deverá ser em Miami