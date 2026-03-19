Aos 33 anos, Paulinho contabiliza apenas três jogos pela seleção nacional, mas é uma das grandes estrelas do Toluca, onde fez 33 golos em 2025.
Aos 33 anos, Paulinho contabiliza apenas três jogos pela seleção nacional, mas é uma das grandes estrelas do Toluca, onde fez 33 golos em 2025.Toluca/X
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Paulinho mudou de continente para ter estatuto de ídolo e não precisou de usar máscara para reinar no México

Com 54 golos em 79 jogos, ajudou o clube a alcançar quatro títulos. É tal o seu relevo que a imprensa mexicana pede a Roberto Martínez que o convoque para jogar com o México no próximo particular
Frederico Bártolo
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