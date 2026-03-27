Em 1986, Portugal ganhou à Inglaterra, mas foi eliminado na fase de grupos do Mundial após perder com Polónia e Marrocos.
Em 1986, Portugal ganhou à Inglaterra, mas foi eliminado na fase de grupos do Mundial após perder com Polónia e Marrocos.Acácio Franco/Arquivo
Desporto

Saltillo: a evolução do futebol e do dirigismo português precisou dos generais de 1986

A dias de reencontrar o México e antes do Mundial, o DN revisita a luta dos jogadores portugueses, apelidados de “mercenários” após usarem a voz para melhorarem as condições das gerações vindouras.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
Desporto
Paulo Futre
Seleção portuguesa
Álvaro Magalhães
edição impressa
Augusto Inácio
Exclusivo DN
Diamantino Miranda
Jaime Magalhães
México 1986
Saltillo
DN Sport
11x11
Mundial 1986

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt