Rui Borges diz que Sporting deixou de ser um Peugeot da Champions: "Somos um Mercedes..."

O Sporting joga esta teça-feira com o Lens, em França, na 2.ª jornada da fase liga da Liga dos Campeões (17h45) e o objetivo é simples: somar mais três pontos e continuar a vencer na maior prova da UEFA. Rui Borges admitiu que vai fazer alterações na equipa até porque Rodrigo Zalazar, que saiu lesionado do duelo com o Sp. Braga, "está fora de, pelo menos, nos próximos dois jogos", enquanto Debast "sentiu um pequeno desconforto no treino" e ele optou por não arriscar chamá-lo para este jogo.

Até porque se segue um ciclo intenso com muitos jogos seguidos em três competições diferente. "Sabemos da dificuldade, mas faremos de tudo para estarmos preparados para o Lens. Temos de estar focados na Champions, mas também no campeonato, nas Taças... e em encarar os desafios com as melhores equipas da Europa, que pedem ainda mais rigor, crescimento e qualidade", disse o técnico leonino na antevisão do duelo com os franceses.

Os adeptos do Lens costumam criar um ambiente difícil em casa e têm ajudado a equipa a vencer jogos importantes como aquele em conquistaram a a Supertaça, depois de vencer o PSG. "Bateram o bicampeão europeu. Venceram a Taça de França na época passada também. Tiveram a mudança de treinador e, nesta paragem, tiveram mais tempo para assimilar dinâmicas e ideias. Fizeram um belíssimo jogo com o Lyon. É uma equipa muito intensa, fortíssima, corajosa e um dos melhores ataques da Liga francesa. É uma equipa muito forte no último terço, que cruza muito, coloca muita gente no processo ofensivo e dentro da área. Fortíssimos em bolas paradas... São fortes, em casa principalmente, e teremos de estar preparados para este grande desafio", alertou o técnico mirandelense, avisando que a "fisicalidade do jogo dos franceses não tem a ver com os jogadores serem fortes ou altos, mas com intensidade".

E por isso, quando questionado se Ibrahima Ba podia ser o joker do Sporting, Rui Borges disse que toda a equipa tem de acompanhar essa intensidade: "Ibrahima Ba é um super-homem na parte competitiva. Melhorámos frente ao Sp. Braga e ganhámos por isso mesmo, e amanhã será semelhante. Um jogo que exigirá muito a nível físico, o Lens é muito intenso de forma coletiva desde os defesas aos atacantes. Têm uma defesa rápida e muito intensa, com dois laterais - ou alas - muito intensos, verticais e preponderantes no processo ofensivo, com muita capacidade para voltar e defender também. Vai exigir muita intensidade de jogo e teremos de acompanhar. O jogo com o Sp. Braga obrigou-nos a níveis [intensos] a todos nós, mas amanhã teremos de estar ainda melhores."

O treinador lembrou mais uma vez que "a Champions do Sporting é o campeonato" e que o jogo mais importante é sempre o próximo, e, no caso, é o Lens, da Liga dos Campeões: "Temos um grupo jovem que gosta e quer competir. Claro que a maioria dos jogadores olha para esta competição como um sonho realizado, uma montra. São jovens que sonhavam um dia poder desfrutar desta competição. E acima de tudo é isso que queremos, competir. Independentemente de quem jogue."

É depois de defender Rui Silva - a última barreira antes da bola entrar, mas não o único culpado dos golos sofridos, na opinião o técnico - Rui Borges foi recordado sobre o que disse na temporada passada, antes do jogo com os gunners, em que fez a analogia do Peugeot e do Mercedes para falar de Sporting e Arsenal e mudou o discurso. "O Sporting, hoje em dia, já é uma presença habitual na Champions. É um grande clube. Somos um Mercedes. Pode não ser um topo de gama... mas temos a validação de sermos uma grande equipa e para a qual toda a gente olha como tendo muita qualidade", disse o treinador.

João Simões esteve ao lado de Rui Borge na conferência de Imprensa de antevisão do encontro com os franceses e falou de como está feliz em regressar aos jogos pelo Sporting após uma lesão complicada, que o afastou dos relvados durante vários meses.

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