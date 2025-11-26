Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sporting vence Brugge em Alvalade (3-0) e chega aos 10 pontos na Champions
MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Sporting vence Brugge em Alvalade (3-0) e chega aos 10 pontos na Champions

Geovany Quenda, Luis Suárez e Francisco Trincão marcaram os golos dos leões, que ascenderam ao 8.º lugar da fase de liga.
David Pereira
O Sporting chegou esta quarta-feira, 26 de novembro, à fasquia dos dez pontos na fase de liga da Liga dos Campeões, ao receber e vencer os belgas do Club Brugge por 3-0.

O golo inaugural foi apontado pelo jovem extremo Geovany Quenda aos 24 minutos.

Pouco depois, o avançado colombiano Luis Suárez fez o segundo golo dos leões (31').

Já no segundo tempo, Francisco Trincão aumentou para 3-0.

Esta vitória, a terceira da equipa de Rui Borges na competição, permite aos verde e brancos subir até ao 8.º lugar, de acesso direto aos oitavos de final. À frente do Sporting, só Arsenal (15), Inter de Milão (13), PSG (12), Bayern Munique (12), Real Madrid (12), Borussia Dortmund (10) e Chelsea (10).

Sporting
Liga dos Campeões
Club Brugge

