Zalazar brilha na reviravolta do Sporting em Braga

O Sporting venceu esta sexta-feira o SC Braga por 3-1, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da oitava jornada da Liga Portugal Betclic. Os leões estiveram a perder ao intervalo, mas deram a volta ao marcador na segunda parte, com Rodrigo Zalazar, lançado por Rui Borges na hora de jogo, a marcar frente ao clube que representou na época passada.

O SC Braga entrou mais confortável na partida e chegou à vantagem aos 41 minutos, num lance infeliz para Rui Silva. Denis Huseinbasic rematou de fora da área, a bola bateu nas costas do guarda-redes do Sporting e acabou dentro da baliza leonina, num autogolo que colocou os minhotos na frente.

O Sporting teve dificuldades em ligar o jogo ofensivo durante a primeira parte, apesar de uma bola à trave e de algumas aproximações à baliza defendida por Bernardo Fontes. Depois do intervalo, porém, os leões surgiram mais agressivos e Rui Borges mexeu na equipa aos 58 minutos, lançando Luís Suárez, Zalazar e Maxi Araújo.

As alterações tiveram efeito imediato. Luís Suárez empatou aos 66 minutos, de cabeça, depois de um cruzamento de Nestory Irankunda. Cinco minutos depois, Zalazar criou o lance que consumou a reviravolta: entrou pela direita, cruzou para a área e Bernardo Fontes, pressionado pela jogada, acabou por introduzir a bola na própria baliza.

O terceiro golo chegou aos 82 minutos. Geny Catamo conduziu um contra-ataque e serviu Zalazar, que rematou para a baliza. A bola ainda sofreu um desvio antes de entrar, mas o uruguaio não festejou perante os adeptos do Braga, numa noite especial diante do antigo emblema.