Remo: Pedro Rodrigues e Tomás Neves fazem história e conquistam ouro no mundial de sub-23

Pedro Rodrigues e Tomás Neves fizeram história este sábado ao sagrarem-se campeões do mundo de remo de sub-23, na prova de double scull masculino (BM2x), nos Mundiais que decorrem em Duisburgo, na Alemanha.A dupla portuguesa venceu a Final A dos 2000 metros com o tempo de 6.20,83 minutos, conquistando o primeiro ouro de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo de sub-23.Os portugueses terminaram à frente da Alemanha, segunda classificada, com 6.23,37 minutos, enquanto a Irlanda completou o pódio, com 6.25,76. Pedro Rodrigues e Tomás Neves ganharam, assim, com 2,54 segundos de vantagem sobre os alemães e 4,93 sobre os irlandeses..A vitória foi construída sobretudo na parte final da regata. A Alemanha, a competir em casa, seguia na liderança à passagem dos 1500 metros, mas Rodrigues e Neves protagonizaram uma forte recuperação nos últimos 500 metros, ultrapassaram a embarcação alemã e garantiram o título mundial.O resultado confirma a evolução da dupla portuguesa, que já tinha dado sinais de poder discutir as medalhas em Duisburgo. Rodrigues e Neves venceram a eliminatória com o melhor tempo entre todas as embarcações e voltaram a impor-se na meia-final. Em 2025, tinham terminado na quarta posição no Mundial de sub-23 de Poznan.A participação portuguesa em Duisburgo ainda pode proporcionar mais medalhas. No domingo, último dia dos Campeonatos do Mundo, Diogo Gonçalves disputa a Final A de single scull masculino (BM1x), enquanto João Veloso estará na Final A de single scull ligeiro masculino (BLM1x).Os dois chegam às respetivas finais depois de terem vencido as meias-finais, registando os melhores tempos das respetivas categorias nessa fase da competição. Diogo Gonçalves procura ainda regressar ao pódio mundial, depois da medalha de bronze conquistada em 2025 no BM1x..Portugal já tem Centro Nacional de Treino de Remo de Mar.Portugal conquista seis títulos no Mundial de Remo Indoor Virtual