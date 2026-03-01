Portugal conquista seis títulos no Mundial de Remo Indoor Virtual

Portugal brilhou no Campeonato do Mundo de Remo Indoor Virtual 2026, onde seis atletas nacionais garantiram o primeiro lugar nas suas respetivas categorias: André Dias, Elena Costa, Nuno Coelho, Carla Mendes, Bernardo Cruz e João Castro. Os triunfos nacionais estendem-se por provas e escalões diferentes e confirmam a profundidade do remo indoor português numa prova que conjuga esforço físico e tecnologia de medição em tempo real. O remo indoor virtual disputa-se em ergómetros ligados a plataformas digitais que sincronizam os participantes em todo o mundo; cada atleta compete a partir do seu clube, casa ou centro de treinos, mas todos aparecem numa mesma regata virtual onde potência, cadência e distância são registadas com precisão. Apesar do formato online, trata-se de prova atlética real: os resultados dependem exclusivamente do desempenho físico e da estratégia de cada remador. No programa estavam provas de diferentes exigências: sprints de um minuto que procuram explosividade máxima, provas intermédias (1000 m) que combinam potência e resistência curta, e provas de fundo (5000 m) que exigem gestão de esforço e tática ao longo de vários minutos. Cada formato abre o pódio a escalões etários e categorias de peso, incluindo classes de veteranos e ligeiros. Em termos práticos, a competição desenrola-se em fases: eliminatórias abertas onde milhares de remadores registam tempos oficiais; apuramento dos melhores para semifinais e finais; e transmissões em direto das sessões decisivas. Durante as regatas, os concorrentes acompanham no ecrã os “barcos” virtuais que avançam conforme a potência aplicada no ergómetro, e a vitória cabe a quem completar a distância mais depressa — ou, no caso de provas com tempo fixo, a quem percorrer mais metros dentro do limite. Os títulos alcançados por André Dias (1000 m ), ElenaCosta (5000 m), Nuno Coelho (LM40-44, 5000 m), Carla Mendes (LW45-49, 5000 m), Bernardo Cruz (LM21-22, 1000 m) e João Castro (M19-20, 1 minuto) representam a capacidade de clubes e treinadores portugueses prepararem atletas para vencer em cenários remotos e tecnicamente exigentes. Os resultados oficiais constam das classificações publicadas pela plataforma de prova e pelo sistema de entradas da World Rowing (a Federação Internacional de Remo).A modalidade mantém-se inclusiva e com forte crescimento por eliminar barreiras logísticas do remo em água — não é necessária uma embarcação nem a presença num mesmo local — o que explica a participação massiva e a diversidade de campeões por faixa etária. .Remadora australiana bate recorde do mundo de remo indoor em treino.Pedro Fraga conquista bronze nos Europeus de remo 'indoor'