Portugal conquista seis títulos no Mundial de Remo Indoor Virtual
DR
Desporto

Portugal conquista seis títulos no Mundial de Remo Indoor Virtual

André Dias, Elena Costa, Nuno Coelho, Carla Mendes, Bernardo Cruz e João Castro sagram-se campeões mundiais numa competição global disputada online e em tempo real
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

Portugal brilhou no Campeonato do Mundo de Remo Indoor Virtual 2026, onde seis atletas nacionais garantiram o primeiro lugar nas suas respetivas categorias: André Dias, Elena Costa, Nuno Coelho, Carla Mendes, Bernardo Cruz e João Castro.

Os triunfos nacionais estendem-se por provas e escalões diferentes e confirmam a profundidade do remo indoor português numa prova que conjuga esforço físico e tecnologia de medição em tempo real. 

O remo indoor virtual disputa-se em ergómetros ligados a plataformas digitais que sincronizam os participantes em todo o mundo; cada atleta compete a partir do seu clube, casa ou centro de treinos, mas todos aparecem numa mesma regata virtual onde potência, cadência e distância são registadas com precisão. Apesar do formato online, trata-se de prova atlética real: os resultados dependem exclusivamente do desempenho físico e da estratégia de cada remador. 

No programa estavam provas de diferentes exigências: sprints de um minuto que procuram explosividade máxima, provas intermédias (1000 m) que combinam potência e resistência curta, e provas de fundo (5000 m) que exigem gestão de esforço e tática ao longo de vários minutos. Cada formato abre o pódio a escalões etários e categorias de peso, incluindo classes de veteranos e ligeiros. 

Em termos práticos, a competição desenrola-se em fases: eliminatórias abertas onde milhares de remadores registam tempos oficiais; apuramento dos melhores para semifinais e finais; e transmissões em direto das sessões decisivas. Durante as regatas, os concorrentes acompanham no ecrã os “barcos” virtuais que avançam conforme a potência aplicada no ergómetro, e a vitória cabe a quem completar a distância mais depressa — ou, no caso de provas com tempo fixo, a quem percorrer mais metros dentro do limite. 

Os títulos alcançados por André Dias (1000 m ), ElenaCosta (5000 m), Nuno Coelho (LM40-44, 5000 m), Carla Mendes (LW45-49, 5000 m), Bernardo Cruz (LM21-22, 1000 m) e João Castro (M19-20, 1 minuto) representam a capacidade de clubes e treinadores portugueses prepararem atletas para vencer em cenários remotos e tecnicamente exigentes. Os resultados oficiais constam das classificações publicadas pela plataforma de prova e pelo sistema de entradas da World Rowing (a Federação Internacional de Remo).

A modalidade mantém-se inclusiva e com forte crescimento por eliminar barreiras logísticas do remo em água — não é necessária uma embarcação nem a presença num mesmo local — o que explica a participação massiva e a diversidade de campeões por faixa etária. 

