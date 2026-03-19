Portugal já tem Centro Nacional de Treino de Remo de Mar

O Centro Nacional de Treino da Seleção de Remo de Mar foi oficialmente inaugurado, na Figueira da Foz, num momento que marca um novo capítulo para a modalidade em Portugal, precisamente numa fase em que se prepara para a estreia olímpica nos Jogos de Los Angeles 2028.A criação deste centro surge num momento de forte crescimento da modalidade, ainda numa fase inicial, mas com uma evolução acelerada. “O remo de mar é uma nova versão do remo que vai ser olímpico em Los Angeles, portanto é uma novidade mundial”, sublinhou o presidente da Federação Portuguesa de Remo, Luís Faria, destacando o posicionamento estratégico de Portugal neste contexto. “Nós próprios vamos organizar o Campeonato do Mundo em 2027, que será de apuramento olímpico, ou seja, o apuramento vai ser feito em Portugal.”Segundo o dirigente, a escolha da Figueira da Foz não foi casual. A proximidade a polos importantes como Coimbra e Montemor-o-Velho, bem como a estrutura e dinâmica da Associação Desportiva Naval Remo, foram determinantes. “A Naval tem uma organização, instalações e um dinamismo que nos apraz muito. Inclusive, os nossos campeões europeus e o selecionador nacional são da Naval”, referiu.A cerimónia ficou também marcada pela inauguração de novo material para a modalidade, adquirido com o apoio do Comité Olímpico de Portugal e do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Um reforço que, nas palavras de Luís Faria, era urgente: “Fomos campeões europeus e quartos no Mundial e tínhamos zero frota de remo de mar.”.O investimento incluiu três embarcações de competição, uma lancha de apoio com atrelado e ainda 11 máquinas ergométricas, melhorando significativamente as condições de treino dos atletas. “Foi um reforço importante de material”, destacou.Para o presidente federativo, este centro representa muito mais do que uma infraestrutura: é um ponto de partida para o crescimento sustentado da modalidade em Portugal. “Este é o primeiro centro e é o ideal, é o centro da equipa nacional”, afirmou, admitindo, no entanto, a ambição de alargar a rede a outras zonas do país.O impacto internacional já se faz sentir, com várias seleções estrangeiras a escolherem Portugal como destino de estágio. “Temos os países todos a querer estagiar em Portugal. Organizámos uma regata em Oeiras e, sem convidarmos ninguém, tivemos 12 seleções nacionais”, revelou, acrescentando que seleções como a alemã e a britânica já treinam regularmente no país.Luís Faria destacou ainda a acessibilidade e versatilidade do remo de mar como fatores-chave para o seu crescimento. “É uma embarcação bastante ‘friendly’. Os barcos são mais baratos do que os de pista e permitem desde a alta competição até ao desporto escolar, adaptado ou de lazer”, explicou, sublinhando o potencial inclusivo da modalidade.Além da oficialização do centro, a Figueira da Foz foi também confirmada como palco de duas importantes competições internacionais. Já em outubro deste ano, acolhe a Coupe de la Jeunesse em remo de mar, e em 2026 receberá a Coupe de la Jeunesse Beach Sprint, uma prova europeia de formação. “Fizemos uma candidatura simples e, mesmo sem apresentação presencial, foi aprovada por unanimidade. Portugal ganhou esta prova”, destacou o presidente..Alcácer do Sal vai ter centro náutico com canoagem, remo e stand up paddle.Portugal conquista seis títulos no Mundial de Remo Indoor Virtual