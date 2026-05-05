Recorde de inscrições. Há 1,33 milhões a querer correr a Maratona de Londres em 2027

As inscrições para correr a Maratona de Londres, em 2027, terminaram com 1.338.544 pessoas a manifestar a intenção de participar na corrida marcada para o dia 25 de abril. Um recorde. São quase mais 205 mil pessoas do que no ano passado. Em 2025 escreveram-se 1.133.813 para cerca de 60 mil vagas, com 59.830 a cortarem a meta da maratona, que entrou para a história com o triunfo do queniano Sebastian Sawe, o primeiro a conseguir terminar a maratona abaixo das duas horas.“Este impressionante número de inscritos reforça Londres como a maratona mais procurada do mundo. A nossa missão é inspirar e motivar pessoas de todas as idades – e esses números excecionais demonstram a grande atração e o poder da Maratona de Londres”, disse Hugh Brasher, diretor executivo da London Marathon Events. lembrando que nenhuma outra maratona, Nova Iorque, Berlim ou Tóquio, chega perto dos números da corrida britânica.É a primeira vez que há mais de um milhão de candidaturas oriundas do Reino Unido, com mais de 330 mil estrangeiro de mais de 200 países, incluindo mais de 92 mil dos EUA e mais de 34 mil da França.Das 1.338.544 candidaturas, 498.985 são de mulheres (49,50%) e, dessas, 179 mil são britânicas entre os 20 e os 29 anos, naquele que foi segmento etário que mais cresceu desde 2025. Registaram-se ainda 503.284 candidaturas de homens (49,92%) e 5.822 de pessoas não binárias. A organização está ainda a ponderar fazer as maratonas masculina e feminina em dias separados, sábado e domingo, permitindo assim duplicar o número de participantes e dar mais destaque individual ao evento feminino. A decisão será revelado antes do final do mês de maio.Este ano, por exemplo, a etíope Tigist Asifa quebrou o seu próprio recorde mundial na Maratona de Londres, mas viu o feito passar para segundo plano com a vitória histórica de Sebastian Sawe, que correu os 42.195 quilómetros - distância padronizada nos Jogos Olímpicos de Londres1908, para a corrida começar no Castelo de Windsor e terminar em frente ao camarote real no estádio - em 1h59min30s.Os felizes contemplados para 2027 serão conhecidos em julho, depois de realizado um sorteio aleatório. .Sabastian Sawe faz história e torna-se o primeiro a correr uma maratona em menos de duas horas