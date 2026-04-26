Sabastian Sawe faz história e torna-se o primeiro a correr uma maratona em menos de duas horas

Mais do que uma vitória, foi um feito histórico. Pela primeira vez um atleta concluiu os 42 quilómetros e 195 metros de uma maratona com um tempo inferior a duas horas. E logo numa das mais mediáticas e exigentes maratonas do Mundo, a de Londres, que em conjunto com as de Boston, Tóquio, Sydney, Berlim, Chicago e Nova Iorque integra o circuito das World Marathon Majors. O autor da proeza foi o queniano Sabastian Sawe, de 30 anos, que terminou a corrida em 1 hora, 59 minutos e 30 segundos. Sawe tinha como melhor tempo 02:02.05 horas, tendo agora retirado um minuto e cinco segundos ao anterior recorde mundial (02:00.35, em Chicago, nos Estados Unidos), que pertencia ao também queniano Kelvin Kiptum, desde 8 de outubro de 2023, menos de um ano antes da sua morte num acidente de viação.Em 2019, o queniano Eliud Kipchoge chegou a terminar uma maratona em 01:59.40 segundos, mas o tempo não foi homologado oficialmente uma vez que a corrida não era aberta e foi disputada sob condições controladas“Estou a sentir-me bem. Comecei bem a corrida e na aproximação à meta continuei a sentir-me forte. Quando terminei e vi o meu tempo fiquei mesmo muito feliz. Este é um dia que irei sempre recordar”, afirmou Sabastian Sawe, logo após a prova, que ganhou pela segunda vez consecutiva.Steve Cram, antigo campeão mundial dos 1500 metros, distância em que também obteve uma medalha de prata olímpica para o Reino Unido, em Los Angeles 1984, é hoje comentador da BBC e, aos microfones da cadeia britânica, resumiu bem o que o mundo acabara de testemunhar: “Há determinados momentos que acontecem no desporto em que todos gostaríamos de estar lá para ver história a ser feita. Se viu esta corrida pela televisão, muito bem. Mas se esteve em Londres a assistir à prova, lembre-se do incrível privilégio que teve”.Mas a história desta edição da maratona de Londres, prova que já foi ganha pelos portugueses Rosa Mota (1991) e António Pinto (1992, 1997 e 2000), conseguiu tornar-se ser ainda mais rica. É que Sawe não foi único a conseguir superar a barreira das duas horas, já que o segundo classificado, o etíope Yomif Kejelcha também o fez, em 01:59.41 horas. O próprio terceiro classificado, o ugandês Jacob Kiplimo, terminou a corrida em 02:00.28 horas, marca que fica abaixo do anterior recorde mundial da distância.Além de tudo isto, na prova feminina a etíope Tigst Assefa, de 29 anos, também voltou a celebrar em Londres, melhorando, mais uma vez, o recorde mundial da distância em competições exclusivamente femininas, para 02:15.41 horas, menos nove segundos do que a marca anterior. O recorde mundial feminino continua a pertencer à queniana Ruth Chepngetich, com a marca de 02:09.56 horas obtida a 13 de outubro de 2024 na maratona de Chicago. Já o recorde da prova de Londres é detido pela britânica Paula Radcliffe, que em abril de 2023 fez os 42,195 quilómetros em 02:15.25 horas. .Ugandês Jacob Kiplimo bate recorde do mundo na Meia Maratona de Lisboa.Zablon Chumba e Abebech Bekele vencem Maratona de Lisboa