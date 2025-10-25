Zablon Chumba e Abebech Bekele vencem Maratona de Lisboa

O queniano Zablon Chumba e a etíope Abebech Afework Bekele venceram este sábado, dia 25 de outubro, a 12.ª Maratona de Lisboa, masculina e feminina, respetivamente, que colocou em prova um recorde de 15 mil atletas, entre Cascais, Oeiras e a capital portuguesa.Zablon Chumba, de 33 anos, completou os 42 kms do novo percurso, com partida em Carcavelos e meta no Terreiro do Paço, em 2:07:11, um novo recorde pessoal, que melhora em dois segundos o seu registo anterior, em Doha, em 2023.O pódio da prova ficou completo com os etíopes Gadisa Birhanu Shumie, em segundo lugar, com o tempo de 02:07.25, e Limenih Getachew Yizengaw, na terceira posição, após cortar a meta ao fim de 02:08.57.“Estou muito agradecido e feliz com esta vitória. É a minha primeira vez em Lisboa e isto dá-me maior motivação para continuar a correr. É um percurso que dá um bom ritmo, bonito e perfeito”, afirmou Chumba, recordista da Maratona do Porto, em 2021, com o registo de 02:08.58.Entre as senhoras, a primeira atleta a chegar à capital portuguesa foi Abebech Afework Bekele, de 34 anos, depois de completar o percurso em 02:29:00, logo seguida da compatriota Asmare Beyene Assefa, com 02:29.09, e da queniana Rael Nguriatukei Kinyara, que fechou o pódio com a marca de 02:29.22.Na prova de elite, Hélder Santos foi o melhor representante nacional, tendo encerrado os 42 kms em 02:58.02, enquanto André Costa, da Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz, foi o primeiro português a cortar a meta, ao cabo de 02:27.09.“Já tinha feito segundo e terceiros lugares em anos anteriores e, no ano passado, fiz 03:04 numa prova diferente e no início do ano. Esta foi a primeira vez que cheguei em primeiro. Gosto desta prova, é na nossa capital, emblemática e junto ao mar, que é o que mais gosto”, destacou Costa, atleta amador, militar de profissão.Entre as atletas portuguesas, Sara Urbano foi a primeira a chegar ao Terreiro do Paço, numa manhã cinzenta e pautada por alguma chuva ligeira, com o registo 02:49.58, ao passo que Patrícia Carreira, entre as atletas de elite, fez o melhor tempo (03:01.02)