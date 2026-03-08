Ugandês Jacob Kiplimo bate recorde do mundo na Meia Maratona de Lisboa

O atleta ugandês Jacob Kiplimo bateu este domingo, 8 de março, o recorde mundial na 35.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, ao percorrer a distância em 57.20 minutos, enquanto a etíope Tsigie Gebreselama voltou a vencer no feminino.Kiplimo, de 25 anos, já tinha batido em 2021 o recorde do mundo na prova lisboeta, em 57.31 minutos, mas o etíope Yomif Kejelcha tinha tirado um segundo a essa marca em 2024, na cidade espanhola de Valência, que foi agora batida mais uma vez.O atleta já tinha feito a distância em 56.42 minutos, na prova de Barcelona, em 16 de fevereiro de 2025, mas a marca nunca foi homologada pela World Athletics, por alegadamente ter sido beneficiado pelo carro marcador de ritmo que o precedia.. Os quenianos Nicholas Kipkorir (58.08) e Gilbert Kiprotich (58.59) foram segundo e terceiro colocados, respetivamente, completando o pódio masculino, enquanto o melhor atleta português foi Samuel Barata, 12.º, após 01:00.36 horas.Já Tsigie Gebreselama, que tinha batido o recorde do percurso na anterior edição, em 01:04.21 horas, regressou à capital portuguesa e voltou a vencer, apesar de ter realizado os 21,0975 quilómetros em 01:04.48, sem bater de novo esse recorde.O pódio feminino ficou composto pelas quenianas Janeth Chepngetich (01:06.50) e Regina Wambui (01:07.10), respetivamente, ao passo que Mariana Machado, em estreia na distância, foi a nona classificada e a melhor portuguesa, com 01:10.10.A elite partiu da Cruz Quebrada, ao passo que a Meia Maratona de Lisboa e a prova popular de 10 quilómetros tiveram início na Ponte 25 de Abril, em Almada, num evento organizado pelo Maratona Clube de Portugal com mais de 30 mil inscritos. .Da barriguinha ao recorde: a história da Meia Maratona de Lisboa que conquistou o Mundo