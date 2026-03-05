Da barriguinha ao recorde: a história da Meia Maratona de Lisboa que conquistou o Mundo
FOTO: LUSA
Desporto

Da barriguinha ao recorde: a história da Meia Maratona de Lisboa que conquistou o Mundo

Carlos Móia recorda como se tornou uma das maiores corridas internacionais. A próxima edição acontece no dia 8, com milhares de corredores a atravessar a Ponte 25 de Abril.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Lisboa
Atletismo
Meia Maratona
Ponte 25 de Abril
edição impressa
travessia da ponte 25 de abril
Maratona Clube de Portugal
Carlos Móia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt