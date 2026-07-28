"Árbitros fracos" e as idas à PJ por causa do Benfica. Os áudios que colocam Pedro Proença em causa

São apenas três pequenos áudios, com excertos de conversas de Pedro Proença, na altura em que era líder da Liga e preparava a candidatura à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e mantinha encontros com alguns clubes, para reunir apoios começaram a circular Internet e em especial na rede X, mas estão a colocar em xeque o líder federativo. Para já, a FPF não comenta nem Pedro Proença esclarece se vai explicar o que se ouve na peça e se pede desculpa pela forma como se refere a um dos seus vice-presidentes.A origem das conversas ainda é um enigma para a maioria. Ao longo da tarde foram começando a circular na internet alguns áudios de conversas de Pedro Proença com pessoas não identificadas onde o então presidente da Liga de Clubes apresentava o seu programa eleitoral para a FPF, depois de se anunciar como candidato ao lugar que era de Fernando Gomes, e onde tecia considerações pouco abonatórias para a arbitragem portuguesa. Ainda mais tendo sido ele um árbitro.Num desses áudios, e já como presidente da FPF, Pedro Proença, diz: “Os árbitros são fracos, são todos muito fracos. Tu consegues ter três ou quatro gajos minimamente competentes. O Artur [Soares Dias], o [João] Pinheiro, depois metes o tipo do Algarve [n.d.r. Nuno Almeida], e depois metes ali o [Luís] Godinho ou uma coisa qualquer assim… O resto é tudo muito fraco.” Algo que é contrário do que tem defendido publicamente.As gravações foram tornadas públicas num dia em que o Conselho de Arbitragem da FPF nomeou André Narciso para o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, a realizar no próximo dia 1 de agosto, sábado, às 20h15, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, entre o FC Porto e o Torreense.E nem o líder do Conselho de Arbitragem da altura, José Fontelas Gomes - que assumiu o cargo de vice-presidente na lista de Pedro Proença, que em fevereiro de 2025 venceu Nuno Lobo, o outro candidato - escapou ao escárnio do atual presidente da FPF. "A determinada altura, o [Tiago] Craveiro obrigou a que o gajo fingisse alguma guerra comigo. O Zé [Fontelas Gomes], é o que é. Não estejas à espera do Zé [Fontelas Gomes]… Um gajo competentíssimo como eu, porque o Zé [Fontelas Gomes] tem o 12.º ano, pá, é um gajo que nasceu no bairro da lata, pensa só no futebol”, pode ouvir-se num dos áudios partilhados pelo jornal Record.Num outro excerto partilhado é possível ouvir o nome 'Seara' - talvez referindo-se a Fernando Seara, então presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica. “Queres jogar esse jogo comigo? Das 32 vezes em que fui chamado à Polícia Judiciária, 27 foram processos do Benfica. Sabes onde é que se faz a instrução dos processos? A instrução dos processos é na Liga. Queres jogar esse jogo comigo, Seara? Não brinques comigo.”O DN questionou a FPF sobre a autenticidade dos áudios e o que o presidente da instituição mais importante do futebol português tinha a dizer sobre o conteúdo e se iria agir de alguma forma, mas até à hora de publicação desta notícia não obteve resposta.Numa altura em que o Ministério Público confirma que abriu um inquérito na sequência de uma queixa com suspeitas de corrupção na nomeação de árbitros em jogos da I Liga, a liderança de Pedro Proença volta a ser abalada, desta vez, com a revelação de conversas privadas..Ministério Público confirma inquérito a alegadas interferências na arbitragem portuguesa.Guerra na arbitragem da FPF acaba no Ministério Público. Clubes pedem explicações e CJ abre inquérito