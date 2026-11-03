Projeto Benfica District apresentado à FIFA durante a visita ao Estádio da Luz

Nuno Catarino, vice-presidente do Benfica, apresentou à comitiva da FIFA os melhoramentos realizados no Estádio da Luz, desde a última visita do organismo mundial a Lisboa, bem como as intervenções previstas para o futuro. "A apresentação incluiu ainda o projeto Benfica District, que integra a visão de desenvolvimento e valorização da envolvente do estádio", segundo informou esta terça-feira (3 de novembro), a Federação Portuguesa de Futebol.

O Benfica assume assim mais uma vez que o projeto de requalificação e modernização do Estádio da Luz e da zona envolvente é para avançar, garantindo que se encontra na última fase do processo de licenciamento. Algo que o vice-presidente de Rui Costa já tinha dado aos sócios, durante a apresentação do Relatório e Contas, na última Assembleia Geral do clube.

"O que vimos até agora foi muito positivo e Lisboa tem sido extremamente produtiva e agradável. Tivemos a oportunidade de conversar com os diferentes intervenientes locais, desde representantes de todos os níveis do Governo até aos estádios, clubes e todos os locais envolvidos. Estamos muito confiantes. Todos os intervenientes estão empenhados e acredito que, juntos, podemos tornar este projeto um verdadeiro sucesso. Portugal tem um longo historial na organização de grandes competições e eventos desportivos", afirmou Nicolas Rozenberg, diretor de Estratégia da FIFA.

A visita da FIFA a Portugal está a ser acompanhada pela equipa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), coordenada por António Laranjo, no âmbito do trabalho conjunto de preparação e acompanhamento do projeto de organização do Campeonato do Mundo de 2030. Depois de ter estado no Estádio José Alvalade, a equipa multidisciplinar da FIFA, que acompanha a preparação do Campeonato do Mundo de 2030, marcou presença no Estádio da Luz e prosseguirá com deslocações a Bilbau e San Sebastian antes da viagem para o Porto.

Na sexta-feira, a comitiva visitará o Estádio do Dragão e participará em diversas reuniões, incluindo com representantes da Câmara Municipal do Porto.