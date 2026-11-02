FIFA está em Portugal para acompanhar preparação do Mundial 2030. Hoje esteve em Alvalade
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FIFA está em Portugal para acompanhar preparação do Mundial 2030. Hoje esteve em Alvalade

Academia Cristiano Ronaldo, o Estádio Nacional, o Estádio do Restelo, o Estádio do Real SC e o Estádio Pina Manique são opções para Centro de Treinos.
Isaura Almeida
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Uma equipa multidisciplinar da FIFA iniciou esta segunda-feira (2 de novembro), no Estádio José Alvalade, uma visita de quatro dias a Portugal, para acompanhar o processo de preparação do Campeonato do Mundo de 2030, tal como o DN avançou. Depois de Alvalade, a comitiva prossegue com as observações na terça-feira, no Estádio da Luz, e terminará na sexta-feira, no Porto, no Estádio do Dragão.

Além da visita de trabalho aos três estádios portugueses que integram o projeto de organização conjunta com Espanha e Marrocos, está previsto encontros com os municípios de Lisboa e Porto, bem como representantes de unidades hoteleiras das áreas metropolitanas e instalações candidatas a centros de treino, nomeadamente a Academia Cristiano Ronaldo, o Estádio Nacional, o Estádio do Restelo, o Estádio do Real SC e o Estádio Pina Manique.

"Tem sido uma visita extremamente interessante, que nos permite ver todo o trabalho que já foi realizado e discutir o que ainda precisa de ser feito para que Portugal sedie o Campeonato do Mundo da maneira mais bem-sucedida possível", disse Heimo Schirgi, diretor de Operações de Eventos da FIFA, segundo informações partilhadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que teve no secretário-geral Rui Caeiro o mestre de cerimónias.

O responsável da FIFA sublinhou a importância da colaboração entre o Governo, a Federação Portuguesa de Futebol, os clubes e os municípios, considerando que existe "uma integração muito sólida" entre todas as partes em torno do evento: "Todos parecem trabalhar em sintonia, partilhando a mesma visão e esse é o aspeto mais importante. (...) A infraestrutura básica já existe, e há uma clara disposição para implementar as modificações que se revelem necessárias. Conhecendo a história de Portugal e o seu percurso na organização de grandes eventos, tenho a certeza de que tudo será concluído."

Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo, sublinhou a importância do Campeonato do Mundo para projeção internacional de Portugal e para a economia nacional e destacou ainda a dimensão económica da competição, mas sem avançar números do impacto económico.

Já Gonçalo Reis, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, destacou a oportunidade de proporcionar um grande evento ao Mundo e aos lisboetas, como foram a Expo 98, o Euro2004 ou as finais da Liga dos Campeões. Gonçalo Reis salientou ainda a importância de reunir as capacidades do município, dos clubes, da Federação e do Governo para responder às exigências da FIFA, nomeadamente nas áreas da segurança, mobilidade, infraestruturas e hospitalidade: "O Mundial 2030 será um grande desafio, mas sabemos fazer isto. Lisboa tem demonstrado, ao longo das últimas décadas, uma grande capacidade para organizar e entregar grandes eventos."

António Laranjo, diretor e coordenador da equipa da FPF responsável pela preparação do Mundial 2030, saudou o reconhecimento da FIFA: "Aquilo que para nós é mais importante é que o responsável máximo da FIFA esteja satisfeito e tenha transmitido isso. Estamos a fazer o trabalho de base para que estas visitas e reuniões sejam eficazes e possam transmitir à FIFA aquilo que temos para apresentar, sem que restem dúvidas. O papel da Federação é exatamente esse: ser a cola entre todos, fazer com que falemos todos à mesma voz. Precisamos de dar identidade a cada um dos estádios e a cada uma das cidades, mas garantir um nível de serviço de excelência exatamente igual em todos os locais onde se disputará o Mundial."

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Comitiva da FIFA vem a Portugal em novembro. Federação garante plano com três estádios no Mundial 2030
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