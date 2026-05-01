Presidente da FIFA garante que Irão vai participar no Mundial e que jogará nos EUA

"Deixem-me começar por confirmar desde já que, evidentemente, o Irão participará no Mundial da FIFA de 2026, e claro que o Irão jogará nos Estados Unidos", um dos países anfitriões da competição, que é também organizada pelo México e Canadá. A garantia foi dada esta quarta-feira, 30 de abril, pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino.Para o responsável do organismo que rege o futebol mundial, a razão "é muito simples". "Temos de nos unir. Temos de aproximar as pessoas. É a minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade. O futebol une o mundo", afirmou Infantino no 76.º Congresso da FIFA, em Vancouver, no Canadá.Com esta garantia, a FIFA tenta dissipar as incertezas sobre a presença da seleção iraniana no Mundial - que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho -, devido ao conflito no Médio Oriente, desencadeado pelos EUA e Israel a 28 de fevereiro. O Irão, recorde-se, chegou a pedir que a FIFA transferisse os seus jogos, agendados para os EUA, para o México, mas sem sucesso. Infantino já tinha assegurado que tudo iria decorrer como previsto. A seleção iraniana deverá, assim, ficar alojada em Tucson, no Arizona, e jogar os três encontros da fase de grupos nos Estados Unidos: frente à Nova Zelândia (15 de junho), Bélgica (21 de junho) e Egito (26 de junho).O presidente dos EUA disse aos jornalistas que não vê problema na participação do Irão no Mundial. "Se o Infantino disse isso, por mim está tudo bem. Acho que devemos deixá-los jogar", afirmou aos jornalistas na Casa Branca. A afirmação do presidente da FIFA decorreu no congresso que reúne representantes das 211 federações filiadas, estando Portugal representado por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Um evento que está a ser marcado por questões que ultrapassam o futebol e a organização do Mundial 2026. Foi o caso do incidente diplomático que envolveu dirigentes da Federação Iraniana de Futebol, incluindo o presidente Mehdi Taj, que regressaram ao país depois de terem acusado as autoridades de imigração no aeroporto de Toronto de tratamento inadequado. A delegação iraniana acabou por cancelar a sua participação no congresso da FIFA. .Congresso da FIFA marcado por polémica com o Irão, reúne líderes do futebol com presença de Pedro Proença .Trump garante entrada do Irão nos EUA para disputar o Mundial 2026