Portugal vence Chéquia em Tondela e reforça confiança rumo ao Mundial de andebol de 2027

A Seleção portuguesa de andebol venceu, na noite de sexta feira dia 20 de março, a Chéquia por 35-32 no Troféu Cidade de Tondela, num encontro de preparação importante para o Campeonato do Mundo de 2027, confirmando sinais positivos na evolução da equipa orientada por Paulo Jorge Pereira A partida começou equilibrada, com a formação checa a entrar melhor e a assumir a liderança nos primeiros minutos, num arranque marcado por sucessivas alternâncias no marcador. A equipa orientada por Daniel Kubes conseguiu depois ganhar algum ascendente, muito graças à eficácia ofensiva e às intervenções do guarda-redes Jan Hrdlička, que dificultaram a aproximação portuguesa durante uma fase do primeiro tempo.Portugal reagiu a meio da primeira parte e conseguiu reduzir a desvantagem por volta dos 20 minutos, impulsionado por uma série de ataques eficazes e por boas defesas de Gustavo Capdeville. Ainda antes do intervalo, registaram-se três golos de sete metros: Diogo Oliveira marcou para Portugal e Dominik Skopár converteu duas vezes para a Chéquia. No último minuto da primeira parte, a seleção nacional igualou o marcador e conseguiu mesmo recolher aos balneários em vantagem por 18-17..Na segunda metade, a Chéquia voltou a marcar logo nos instantes iniciais, mas Portugal respondeu rapidamente e voltou a assumir o controlo do jogo. A solidez defensiva, aliada às intervenções decisivas de Francisco Oliveira até cerca dos 45 minutos, permitiu consolidar a vantagem portuguesa. Até ao apito final, o encontro manteve-se disputado, mas a equipa das quinas revelou maior consistência e segurou o triunfo por três golos de diferença, perante o público presente no Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela Este encontro integrou o programa de preparação da seleção nacional para o Campeonato do Mundo de 2027, competição na qual Portugal já sabe que irá disputar a fase de grupos na cidade alemã de Magdeburgo, integrando o Grupo F, enquanto aguarda pelo sorteio oficial das restantes seleções, marcado para 10 de junho..Europeu de andebol. Três prémios individuais, uma só ideia: Portugal joga como equipa.Portugal vence Suécia e conquista histórico quinto lugar no Europeu de andebol