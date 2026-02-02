Europeu de andebol. Três prémios individuais, uma só ideia: Portugal joga como equipa
Europeu de andebol. Três prémios individuais, uma só ideia: Portugal joga como equipa

Francisco Costa e Salvador Salvador brilham no europeu de andebol, mas apontam o sucesso coletivo como a chave da melhor geração de sempre
Cecília Carmo
seleção nacional
Andebol
Campeonato da Europa
jogadores
Paulo Jorge Pereira
Kiko Costa
edição impessa
melhores jogadores
Salvador Salvador

