Portugal regressa com equipas completas à Taça da Europa de 10.000 metros mais de uma década depois

Mais de uma década depois, Portugal volta a apresentar equipas completas na Taça da Europa de 10.000 metros, competição que se realiza a 23 de maio, em La Spezia, Itália. A seleção nacional será representada nos setores masculino e feminino, algo que já não acontecia há mais de 10 anos, num regresso simbólico a uma prova onde Portugal já teve grande protagonismo europeu.Os principais nomes da convocatória são Samuel Barata e Mariana Machado, atletas que lideram uma comitiva composta por sete corredores. Para existir classificação coletiva, é necessário que pelo menos três atletas terminem a prova em cada setor.No lado feminino, Mariana Machado surge como a figura em maior destaque. A atleta do Sporting de Braga é a única convocada que já alcançou os mínimos de qualificação para os Campeonatos da Europa de Birmingham. Detentora de um recorde pessoal de 30.58 minutos em estrada e 32.27,06 em pista, Mariana é também a única portuguesa convocada que já correu abaixo da marca dos 32 minutos, referência exigida para o Europeu. A equipa feminina integra ainda Susana Godinho Santos, com um melhor registo de 32.57 em estrada, e Mónica Magalhães Silva, dona da marca de 33.07, ambas atletas mais focadas recentemente na maratona.Na equipa masculina, Samuel Barata apresenta-se como a principal esperança portuguesa. O atleta do Benfica possui um recorde pessoal de 27.48,62, alcançado há duas épocas, e este ano já correu os 10 quilómetros em estrada em 27.54, ficando a apenas quatro segundos da marca de qualificação para os Europeus. A equipa será completada por Duarte Gomes, Rui Pinto e Miguel Borges, atletas com melhores marcas de 28.08, 28.21 e 28.46, respetivamente, todas obtidas em estrada.A delegação portuguesa será chefiada por Sara Moreira, antiga atleta e atual diretora da Federação Portuguesa de Atletismo. A ex-fundista mantém um lugar especial na história da competição, já que foi a última portuguesa a conquistar o título individual, em 2017, ano em que alcançou o terceiro triunfo da carreira na Taça da Europa de 10.000 metros.Os convocados de Portugal para a competição são Samuel Barata, Duarte Gomes, Rui Pinto e Miguel Borges, no setor masculino, e Mariana Machado, Susana Godinho Santos e Mónica Magalhães Silva, em femininos..Mariana Machado quarta nos 10 quilómetros dos Europeus de estrada.Samuel Barata tira 1 segundo ao recorde nacional dos 10 Km."Foi inesperado. Vamos esperar que seja homologado"