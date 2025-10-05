Samuel Barata tira 1 segundo ao recorde nacional dos 10 Km."Foi inesperado. Vamos esperar que seja homologado"

Samuel Barata estabeleceu este domingo, dia 5 de outubro, um novo recorde nacional dos 10 quilómetros, ao correr a distância em 28 minutos, em Brasov, na Roménia, numa prova ganha pelo etíope Khairi Bejiga (26,54). O atleta do Benfica, recordista português da meia-maratona (59,40), terminou em nono e retirou um segundo ao anterior máximo dos 10 Km (28,01), que pertencia a Isaac Nader, atual campeão mundial dos 1500 metros, desde janeiro.“É uma sensação de felicidade por voltar à competição depois de muito tempo parado. Foi muito duro estar muito tempo parado sem competir. Estar estes meses todos sem este bichinho, sem esta ansiedade, não foi nada fácil. Estou muito contente. Fui convidado a vir aqui a Brasov fazer os 10 quilómetros e inesperadamente consegui aqui um recorde nacional. Vamos esperar que seja homologado, mas tudo indica que este ano está com a distância correta", disse Samuel Barata, no final da prova-O atleta espera que o novo recorde nacional dos 10 Km conseguido no regresso à competição seja "um bom prenúncio para a meia maratona" que se segue, já para a semana: "O treino que fiz nos últimos dois meses foi bem feito. Estive muito tempo parado, mas também deu para recuperar o corpo, sobretudo a fadiga física e mental. Apesar de ainda ter algumas dores no Aquiles. Mas agarrei o treino com muita dedicação. Quando uma pessoa se dedica e acredita, os resultados aparecem, como aconteceu hoje.".Samuel Barata: "Abri a mente quando comecei a treinar com alguns dos melhores do mundo"