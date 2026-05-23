A formação orientada por Bruno Torres confirmou a superioridade ao longo de praticamente todo o encontro e mantém-se firme na luta pelo troféu.
A formação orientada por Bruno Torres confirmou a superioridade ao longo de praticamente todo o encontro e mantém-se firme na luta pelo troféu.Foto: FPF
Desporto

Portugal goleia Suíça e marca presença na final da Liga Europeia de Futebol de Praia

Seleção nacional venceu por 9-4 nas meias-finais da etapa de Cádis e vai disputar o troféu este domingo, depois de já ter assegurado vaga na Superfinal de Viareggio.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

A Seleção Nacional de Futebol de Praia garantiu este sábado, 23 de maio, a presença na final da etapa da fase regular da Liga Europeia, ao vencer a Suíça por expressivos 9-4, em Cádis, Espanha. A formação orientada por Bruno Torres confirmou a superioridade ao longo de praticamente todo o encontro e mantém-se firme na luta pelo troféu.

Portugal entrou em campo de forma demolidora e resolveu cedo grande parte da discussão. Rui Coimbra inaugurou o marcador aos dois minutos, seguindo-se os golos de Rúben Brilhante, Tim e Bê Martins, que permitiram à equipa das quinas fechar o primeiro período com uma confortável vantagem de 4-0, sem conceder qualquer golo ao adversário.

No segundo período, Léo Martins ampliou para 5-0, mas a expulsão de Duarte Algarvio trouxe algum equilíbrio ao encontro. A Suíça aproveitou para reduzir a desvantagem através de Borer, que bisou, e de Hodel. Ainda assim, Portugal nunca perdeu o controlo emocional da partida e respondeu de imediato, com Bê Martins e Léo Martins a recolocarem a diferença em números tranquilos antes do final do parcial.

Equipa vai disputar a final da etapa este domingo frente ao vencedor do duelo entre Espanha e Bielorrússia.
Equipa vai disputar a final da etapa este domingo frente ao vencedor do duelo entre Espanha e Bielorrússia.Foto: FPF

Já no terceiro e último período, a seleção portuguesa geriu a vantagem com maturidade. Pola fez o oitavo golo luso, Yannic Knopfli ainda reduziu para os suíços, mas Léo Martins voltou a marcar perto do apito final, fechando a contagem em 9-4 e confirmando a presença portuguesa no encontro decisivo.

A equipa das quinas, que já tinha assegurado na sexta-feira o apuramento para a Superfinal de Viareggio, em Itália, após vencer a Bielorrússia por 5-4 e garantir o primeiro lugar do Grupo B, vai agora disputar a final da etapa este domingo frente ao vencedor do duelo entre Espanha e Bielorrússia.

A formação orientada por Bruno Torres confirmou a superioridade ao longo de praticamente todo o encontro e mantém-se firme na luta pelo troféu.
Portugal vence França e apura-se para a final do Europeu de futsal (veja aqui os golos)
A formação orientada por Bruno Torres confirmou a superioridade ao longo de praticamente todo o encontro e mantém-se firme na luta pelo troféu.
Conheça todos os convocados das 48 seleções do Mundial 2026
Desporto
Futebol de praia
Seleção de futebol de praia
Diário de Notícias
www.dn.pt