Portugal vence França e apura-se para a final do Europeu de futsal (veja aqui os golos)

A seleção portuguesa de futsal apurou-se esta quarta-feira, 4 de fevereiro, para a final do Campeonato da Europa, após bater França por 4-1 nas meias-finais em Liubliana, na Eslovénia. Na Arena Stozice, a seleção gaulesa, estreante nesta fase, adiantou-se, com um golo de Touré, aos seis minutos, com os comandados de Jorge Braz a chegarem à reviravolta, ainda na primeira parte, por Diogo Santos, aos 18, e Tomás Paçó, aos 19, com Portugal a cimentar a vantagem graças a Erick Mendonça, aos 29, e a um autogolo de Gueddoura, aos 35..No sábado, a partir das 19:30 locais (18:30 em Lisboa), Portugal vai voltar a disputar o título continental frente à Espanha, que esta quarta-feira assegurou o regresso à final ao vencer a Croácia, por 1-0, tal como em 2018, também na Eslovénia. Em 2022, a equipa das quinas sagrou-se bicampeã ao bater a Rússia, nos Países Baixos.Novamente na capital eslovena, que acolhe a fase decisiva da 13.ª edição do Europeu organizado conjuntamente por Eslovénia, Lituânia e Letónia, Portugal procura o terceiro cetro seguido, na quarta final – perdeu o jogo decisivo em 2010 -, frente à recordista de vitórias, com sete (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 e 2016).