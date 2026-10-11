Portugal conquista o Mundialito de futebol de praia pela oitava vez

Portugal conquistou este domingo o Mundialito de futebol de praia pela oitava vez, ao vencer o Paraguai por 11-8, na última jornada da competição, disputada em El Puerto de Santa María, Espanha. A seleção nacional precisava ainda de aguardar pelo resultado do encontro entre Espanha e Brasil: o triunfo brasileiro, por 7-4, confirmou o primeiro lugar português.

A equipa orientada por Bruno Torres terminou com seis pontos, os mesmos do Brasil, mas ficou à frente graças à vitória por 7-5 no confronto direto. Espanha somou cinco pontos e terminou no terceiro lugar; o Paraguai não pontuou.

O jogo com os paraguaios teve várias mudanças no marcador. Portugal chegou ao primeiro intervalo a vencer por 4-2, com golos de Bê Martins, Léo Martins, Duarte Algarvio e André Lourenço. No segundo período, o Paraguai conseguiu passar para a frente, mas a seleção portuguesa respondeu e fechou o parcial em 9-6.