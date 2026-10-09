Portugal dá a volta ao Brasil e entra a vencer no Mundialito de futebol de praia

Portugal estreou-se esta sexta-feira no Mundialito de futebol de praia com uma vitória de grande carácter frente ao Brasil, campeão do mundo em título, por 7-5, em El Puerto de Santa María, na província espanhola de Cádis. A seleção nacional esteve a perder por 2-5 ainda no segundo período, mas respondeu com uma reviravolta notável e iniciou da melhor forma a competição, que regressa ao calendário internacional.

Léo Martins foi a principal figura portuguesa, ao apontar três golos, num encontro em que Portugal mostrou capacidade de reação perante um adversário historicamente dominante na modalidade. O internacional português abriu o marcador, mas o Brasil respondeu de imediato, passou para a frente e chegou ao segundo período em vantagem.

André Lourenço empatou a partida, mas a formação brasileira voltou a marcar e ampliou a diferença até aos 5-2, colocando a equipa orientada por Bruno Torres numa situação delicada. Portugal, contudo, não se desorganizou. Rúben Brilhante reduziu a diferença e Léo Martins voltou a marcar antes do final do segundo período, deixando tudo em aberto para os últimos 12 minutos.