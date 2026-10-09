Portugal dá a volta ao Brasil e entra a vencer no Mundialito de futebol de praia
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Portugal dá a volta ao Brasil e entra a vencer no Mundialito de futebol de praia

Seleção nacional recuperou de uma desvantagem de 2-5 para derrotar a campeã do mundo por 7-5, em Espanha, com hat-trick de Léo Martins
Cecília Carmo
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Portugal estreou-se esta sexta-feira no Mundialito de futebol de praia com uma vitória de grande carácter frente ao Brasil, campeão do mundo em título, por 7-5, em El Puerto de Santa María, na província espanhola de Cádis. A seleção nacional esteve a perder por 2-5 ainda no segundo período, mas respondeu com uma reviravolta notável e iniciou da melhor forma a competição, que regressa ao calendário internacional.

Léo Martins foi a principal figura portuguesa, ao apontar três golos, num encontro em que Portugal mostrou capacidade de reação perante um adversário historicamente dominante na modalidade. O internacional português abriu o marcador, mas o Brasil respondeu de imediato, passou para a frente e chegou ao segundo período em vantagem.

André Lourenço empatou a partida, mas a formação brasileira voltou a marcar e ampliou a diferença até aos 5-2, colocando a equipa orientada por Bruno Torres numa situação delicada. Portugal, contudo, não se desorganizou. Rúben Brilhante reduziu a diferença e Léo Martins voltou a marcar antes do final do segundo período, deixando tudo em aberto para os últimos 12 minutos.

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No terceiro parcial, a seleção portuguesa assumiu definitivamente o controlo do encontro. Léo Martins completou o hat-trick e restabeleceu a igualdade, antes de Pedro Mano consumar a reviravolta. Duarte Algarvio, a seis minutos do final, fez o 7-5 e confirmou um triunfo particularmente expressivo diante do Brasil.

Além dos três golos de Léo Martins, marcaram por Portugal André Lourenço, Rúben Brilhante, Pedro Mano e Duarte Algarvio. A vitória coloca a seleção nacional na frente do Mundialito, prova disputada em formato de todos contra todos e que reúne ainda Espanha e Paraguai.

Portugal procura conquistar o oitavo Mundialito da sua história e o primeiro desde 2019. A seleção nacional volta a entrar em campo este sábado, diante da Espanha, às 17h30, e encerra a participação no domingo frente ao Paraguai.

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