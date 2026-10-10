Portugal perde com Espanha e cede liderança no Mundialito de futebol de praia

Portugal perdeu este sábado com a Espanha, por 5-4, na segunda jornada do Mundialito de futebol de praia, disputado em El Puerto de Santa María, na província espanhola de Cádis. Depois do triunfo sobre o Brasil na estreia, a seleção nacional voltou a enfrentar uma desvantagem de três golos, mas desta vez a recuperação ficou incompleta.

O encontro começou com vantagem espanhola, graças a um golo de Chiky Ardil, aos dois minutos. Portugal respondeu por Léo Martins, aos oito, levando o primeiro período até ao fim com o resultado empatado a uma bola.

A diferença foi construída no segundo parcial, em que o guarda-redes espanhol Pablo López Molina marcou três golos. Primeiro, recolocou os anfitriões na frente, antes de um autogolo de Fábio aumentar a vantagem para 3-1. Tim reduziu a diferença, mas Pablo voltou a marcar por duas vezes, deixando Portugal a perder por 5-2.

Ainda antes do final desse período, Rúben Brilhante fez o terceiro golo português. No último parcial, Tim bisou e aproximou a seleção nacional, colocando o marcador em 5-4. Portugal tinha ainda tempo para procurar a igualdade, mas o resultado não voltou a sofrer alterações.

A equipa orientada por Bruno Torres caiu para o segundo lugar, com três pontos, enquanto a Espanha assumiu a liderança, com cinco. Os espanhóis tinham somado dois pontos na estreia, por vencerem o Paraguai no prolongamento. O Brasil, que este sábado derrotou os paraguaios por 5-4, também tem três pontos; o Paraguai continua sem pontuar.

Na sexta-feira, Portugal tinha conseguido transformar uma desvantagem de 2-5 numa vitória por 7-5 sobre o Brasil, com três golos de Léo Martins. Esse triunfo mantém a seleção nacional na discussão pelo troféu à entrada para o último dia.

Portugal encerra a participação no domingo, frente ao Paraguai, às 14.30 de Lisboa. A 26.ª edição do Mundialito disputa-se num formato de campeonato a uma volta, entre quatro seleções, e a equipa portuguesa procura a oitava conquista na competição.