Portugal chega ao bronze na estafeta mista da Taça do Mundo de Triatlo de Roma
Federação de Triatlo de Portugal
Desporto

Portugal chega ao bronze na estafeta mista da Taça do Mundo de Triatlo de Roma

Quarteto formado por Maria Tomé, João Nuno Batista, Mariana Vargem e Miguel Tiago Silva completou o pódio numa prova vencida pela Grã-Bretanha.
Cecília Carmo
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Portugal conquistou este domingo a medalha de bronze na estafeta mista da Taça do Mundo de triatlo de Roma, em Itália, numa prestação consistente do quarteto constituído por Maria Tomé, João Nuno Batista, Mariana Vargem e Miguel Tiago Silva.

A equipa portuguesa completou as quatro etapas em 1:18.34 horas, terminando a 1.11 minutos da Grã-Bretanha, vencedora da prova em 1:17.23. A Itália, perante o seu público, assegurou a medalha de prata, com 1:18.20.

Portugal discutiu a prata até à derradeira etapa, chegando à troca final praticamente lado a lado com a seleção italiana. Miguel Tiago Silva ainda saiu da água à frente do italiano Euan De Nigro, mas o anfitrião conseguiu fazer a diferença na corrida e garantiu o segundo lugar. O português resistiu, contudo, à aproximação dos perseguidores e confirmou a presença no pódio.

A estafeta portuguesa começou com Maria Tomé, seguiu com João Nuno Batista e Mariana Vargem, antes de Miguel Tiago Silva assumir a última etapa. Cada triatleta cumpriu 300 metros de natação, sete quilómetros de ciclismo e 1,7 quilómetros de corrida, num formato curto e intenso em que as diferenças entre equipas se mantiveram reduzidas durante grande parte da manhã.

A Grã-Bretanha, com Olivia Mathias, Connor Bentley, Kate Waugh e o campeão olímpico Alex Yee, construiu a vitória sobretudo na terceira etapa, quando Waugh desferiu um ataque decisivo no ciclismo. Yee recebeu depois uma vantagem confortável e confirmou sem dificuldades o triunfo britânico.

A medalha em Roma reforça a capacidade competitiva da estafeta portuguesa num ciclo já orientado para a qualificação olímpica para Los Angeles2028.

Portugal chega ao bronze na estafeta mista da Taça do Mundo de Triatlo de Roma
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