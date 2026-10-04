Portugal chega ao bronze na estafeta mista da Taça do Mundo de Triatlo de Roma
Portugal conquistou este domingo a medalha de bronze na estafeta mista da Taça do Mundo de triatlo de Roma, em Itália, numa prestação consistente do quarteto constituído por Maria Tomé, João Nuno Batista, Mariana Vargem e Miguel Tiago Silva.
A equipa portuguesa completou as quatro etapas em 1:18.34 horas, terminando a 1.11 minutos da Grã-Bretanha, vencedora da prova em 1:17.23. A Itália, perante o seu público, assegurou a medalha de prata, com 1:18.20.
Portugal discutiu a prata até à derradeira etapa, chegando à troca final praticamente lado a lado com a seleção italiana. Miguel Tiago Silva ainda saiu da água à frente do italiano Euan De Nigro, mas o anfitrião conseguiu fazer a diferença na corrida e garantiu o segundo lugar. O português resistiu, contudo, à aproximação dos perseguidores e confirmou a presença no pódio.
A estafeta portuguesa começou com Maria Tomé, seguiu com João Nuno Batista e Mariana Vargem, antes de Miguel Tiago Silva assumir a última etapa. Cada triatleta cumpriu 300 metros de natação, sete quilómetros de ciclismo e 1,7 quilómetros de corrida, num formato curto e intenso em que as diferenças entre equipas se mantiveram reduzidas durante grande parte da manhã.
A Grã-Bretanha, com Olivia Mathias, Connor Bentley, Kate Waugh e o campeão olímpico Alex Yee, construiu a vitória sobretudo na terceira etapa, quando Waugh desferiu um ataque decisivo no ciclismo. Yee recebeu depois uma vantagem confortável e confirmou sem dificuldades o triunfo britânico.
A medalha em Roma reforça a capacidade competitiva da estafeta portuguesa num ciclo já orientado para a qualificação olímpica para Los Angeles2028.