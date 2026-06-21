Portugal confirma estatuto entre a elite mundial do triatlo

O triatlo português voltou a afirmar-se entre os melhores do mundo na etapa de Quiberon, em França, ao alcançar dois lugares no pódio da competição masculina das World Triathlon Championship Series (WTCS), um top 10 feminino e um quinto lugar na estafeta mista, naquela que foi a quarta etapa do circuito mundial de 2026.Vasco Vilaça e Ricardo Batista estiveram em evidência ao terminarem respetivamente na segunda e terceira posições da prova masculina, reforçando o excelente momento que atravessam no principal circuito internacional da modalidade. Numa corrida decidida apenas nos metros finais, Vilaça discutiu a vitória com o francês Dorian Coninx, acabando por assegurar a medalha de prata, enquanto Ricardo Batista garantiu o terceiro lugar e completou um duplo pódio português de enorme significado.A prestação nacional não se ficou pelo setor masculino. Mariana Vargem foi a melhor portuguesa na competição feminina ao alcançar a oitava posição, confirmando igualmente a competitividade dos atletas portugueses ao mais alto nível internacional numa etapa que reuniu alguns dos principais nomes do triatlo mundial.No último dia de competição, Portugal voltou a demonstrar a força do seu coletivo na estafeta mista. A equipa nacional concluiu a prova na quinta posição, atrás de França, Itália, Espanha e Austrália, somando um resultado de relevo numa competição particularmente importante no contexto do atual ciclo olímpico.O quinto lugar da estafeta mista ganha especial importância por surgir numa fase decisiva da corrida rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, numa disciplina onde Portugal tem vindo a afirmar-se de forma consistente entre as melhores seleções internacionais.A etapa francesa confirmou, uma vez mais, a qualidade do triatlo nacional e a capacidade dos atletas portugueses para discutir posições de destaque nas mais importantes competições internacionais. Com dois atletas no pódio masculino, um lugar entre as dez melhores na prova feminina e uma prestação sólida na estafeta mista, Portugal saiu de Quiberon com um dos balanços mais positivos entre as nações presentes.Os resultados alcançados em França reforçam as ambições portuguesas para o restante Campeonato do Mundo e para o percurso de qualificação olímpica, consolidando o estatuto de Portugal como uma das referências emergentes do triatlo internacional..Vasco Vilaça procura reforçar liderança mundial em Quiberon.Vasco Vilaça “muito contente” com vitória na abertura do Mundial de triatlo