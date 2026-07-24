Porto investe 150 mil euros para receber etapa final da Volta a Portugal em bicicleta

A Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade, um apoio de 150 mil euros para garantir a chegada da Volta a Portugal em bicicleta à cidade em 2026, assim informou o gabinete de Imprensa do Executivo ao Diário de Notícias. A proposta mereceu o voto favorável de todas as forças políticas representadas no executivo e formaliza o compromisso financeiro do município para acolher a meta da última etapa da prova. A reunião do executivo ocorreu na passada de terça-feira. A chegada ao Porto, marcada para 16 de agosto de 2026, encerra a 87.ª edição da Volta a Portugal, que ligará Lisboa à Invicta ao longo de 1.388 quilómetros. A decisão coloca novamente a cidade no centro da principal competição do ciclismo nacional. Depois de já ter sido palco de contrarrelógios decisivos, o Porto poderá acolher uma etapa que pode ser mais apelativa aos homens rápidos, apesar da dificuldade de existirem comboios de sprint até aos Aliados. A decisão acontece depois de a Federação Portuguesa de Ciclismo ter-se reunido, no início de julho, com as principais autarquias. Mesmo que tenha sido sempre intenção de ver Lisboa e Porto no trajeto, as negociações arrastaram-se e havia, como o DN avançou, a convicção de que não seria possível encontrar acordo entre as partes. Só depois desses contactos foi possível fechar o percurso e assegurar que o Porto voltaria a receber o final da corrida.O apoio municipal de 150 mil euros destina-se à organização da chegada da etapa final, no dia 16 de agosto, uma das mais mediáticas da Volta a Portugal, e contempla um acordo para o contrato-programa estabelecido entre FPC e a autarquia. Ao que o DN apurou, é um valor três vezes superior ao pago em algumas etapas, a título de exemplo o contrarrelógio de Anadia-Águeda. Depois de garantido o começo em Lisboa e o local de contrarrelógio, resta perceber se haverá implicações na etapa do Gerês. A Liga para a Proteção da Natureza (LPN) considerou ser "inaceitável" a passagem da Volta a Portugal no Parque Nacional da Peneda-Gerês e pediu a redefinição do percurso da 7.ª etapa para não serem abrangidas “áreas sensíveis”. Também o partido Livre questionou essa mesma decisão do organizador da prova. A edição de 2026 da Volta a Portugal disputa-se entre 5 e 16 de agosto. Artem Nych, da Anicolor-Campicarn, venceu as duas últimas edições..Percurso da Volta a Portugal teve reuniões de última hora para convencer Lisboa e Porto.Regulamentos impedem desejada subida de escalão da Volta a Portugal em 2027\n