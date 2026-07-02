Chegada à Torre não está oficializada, mas fará parte do percurso.
Chegada à Torre não está oficializada, mas fará parte do percurso.FOTO: TIAGO PETINGA/LUSA
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Regulamentos impedem desejada subida de escalão da Volta a Portugal em 2027

Cândido Barbosa, presidente da Federação, fez pedido à UCI, mas regra deixa claro que prova não pode exceder as seis etapas. A um mês e uma semana do arranque não há percurso oficial confirmado.
Frederico Bártolo
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