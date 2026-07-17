Chegada à Torre é sempre ponto emblemático, Caicedo venceu em 2025.
Chegada à Torre é sempre ponto emblemático, Caicedo venceu em 2025.FOTO: TIAGO PETINGA/LUSA
Desporto

Percurso da Volta a Portugal teve reuniões de última hora para convencer Lisboa e Porto

Anúncio das idas à capital e ao Porto surpreendeu Executivos camarários. Ida ao Gerês é dúvida por precisar de parecer ambiental. Guarda só em 2027.
Frederico Bártolo
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