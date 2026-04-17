Perucas e maquilhagem. Ex-jogador acusado de se fazer passar por estrela da NFL para contrair empréstimos milionários

Luther David, antigo jogador de futebol americano da Universidade do Alabama, tenciona declarar-se culpado até ao final do mês por ter orquestrado um esquema em se fazia passar por jogador profissional da NFL para contrair empréstimos de milhões de dólares. O esquema, que foi descrito em pormenor pelo procurador da Geórgia, passava por usar disfarces, através de perucas e maquilhagem, para utilizar a identidade de jogadores profissionais, que auferem milhares de dólares na NFL, para negociar empréstimos milionários junto de várias entidades.Luther David teve como parceiro de esquema CJ Evins e ambos estão acusados de conspiração para cometer fraude eletrónica e roubo de identidade. A acusação refere que os dois suspeitos obtiveram "pelo menos treze empréstimos fraudulentos, num total superior a 19.845.000 dólares", valor que ronda os 17 milhões de euros. O documento de acusação criminal é apresentado por um procurador nos EUA quando um arguido concorda em renunciar ao direito constitucional de ser indiciado por um grande júri, preferindo a confissão de culpa, o que David e Evins estarão agora a fazer, segundo os registos do tribunal.As fraudes terão ocorrido entre maio de 2023 e junho de 2024. De acordo com a acusação federal, Davis registava-se na secretaria de Estado da Geórgia com empresas cujos nomes estavam relacionados com o nome ou as iniciais do jogador por quem se queria fazer passar. Alegadamente, abriam contas bancárias para estas empresas de fachada e, em seguida, criavam contas de e-mail fraudulentas que supostamente eram utilizadas pelos jogadores da NFL.Procederam ainda à obtenção de documentos de identificação falsos, incluindo cartas de condução. Aos corretores de empréstimos, Luther David prestava declarações financeiras pessoais falsificadas, documentos da secretaria de Estado e extratos bancários de empresas supostamente geridas pelos jogadores. Presencialmente, Davis comparecia às reuniões de concessão de empréstimos, a maioria delas virtuais pelo que se pode depreender da acusação, disfarçado, para ter semelhanças com o atleta que estavam a personificar.Luther David jogou pelos Alabama Crimson Tide (equipa da universidade daquele estado norte-americano) durante quatro anos, tendo em 2009 feito 14 jogos na época em que a equipa venceu o título da Bowl Championship Series (BCS), campeonato que reúne as melhores equipas universitárias, onde a NFL vai recrutar os melhores talentos. Agora, está a contas com a justiça e incorre numa pena de prisão que pode chegar até aos 20 anos..Tom Brady anuncia retirada da NFL "para sempre".Seattle Seahawks vencem 60.º Super Bowl e conquistam 2.º título da NFL, com 'fiesta' de Bad Bunny no intervalo