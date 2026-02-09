Seattle Seahawks vencem 60.º Super Bowl e conquistam 2.º título da NFL, com 'fiesta' de Bad Bunny no intervalo
Seattle Seahawks vencem 60.º Super Bowl e conquistam 2.º título da NFL, com 'fiesta' de Bad Bunny no intervalo

Vitória frente aos New England Patriots, por 29-13, teve a banda sonora de Bad Bunny no intervalo da final da NFL. A 'fiesta' do porto-riquenho contou com as participações de Lady Gaga e Ricky Martin
Os Seattle Seahawks sagraram-se no domingo campeões dos Estados Unidos de futebol americano (NFL) pela segunda vez, batendo os New England Patriots por 29-13 no 60.º Super Bowl, em Santa Clara, Califórnia.

Nos arredores de São Francisco, os Seahawks, que chegaram ao quarto e último período a vencer por 12-0, repetiram o sucesso de 2013 e 'vingaram' a final de 2014 ante os Patriots (28-24), que procuravam ser a primeira equipa a somar sete conquistas.

A equipa de New England está empatada com os Pittsburgh Steelers, com seis troféus Vince Lombardi, enquanto a formação de Seattle voltou a vencer na quarta aparição num Super Bowl – perdeu os jogos de 2005 e 2014.

Uma vitória que teve a banda sonora de Bad Bunny no tradicional espetáculo no intervalo da final da NFL. A 'fiesta' do porto-riquenho contou com as participações de Lady Gaga e Ricky Martin.

Em Portugal vai ser possível ver a atuação do rapper nos dois concertos da Bad Bunny World Tour, a 26 e 27 de maio, no Estádio da Luz.

