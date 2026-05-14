"É perfeito ter a rosa e ficar mais dois anos", Afonso Eulálio anuncia renovação de contrato com a Bahrain

Afonso Eulálio tem futuro garantido na Bahrain Victorious. O ciclista português de 24 anos assumiu esta quinta-feira, 14 de maio, após a etapa a satisfação por ser o primeiro na equipa, desde que tem essa denominação, a envergar a camisola rosa. E com isso confirmou que está para ficar. "É perfeito ter a rosa e ficar na equipa até 2028", adiantou, confirmando o prolongar do contrato.Pelo que o DN pôde saber havia a possibilidade de extensão já conversada antes do Giro e a camisola rosa acelerou o processo. O ciclista top 10 no Mundial de 2025 vai atacar a etapa 8, na subida ao Blockhaus, como grande teste. Vinha para discutir etapas, mas agora tem a liderança da equipa e a expectativa é ter "proteção ", além de garantir que vai "dar tudo por bons resultados". Reconhece que a estratégia mudou e com mais de seis minutos para os principais favoritos irá para a montanha ciente de que um top-10 passou a ser possível se conseguir gerir o cansaço. Jonas Vingegaard, principal candidato à camisola rosa pela Visma, elogiou o adversário. "Conhecemos Eulálio e sabemos que não lhe tiraremos seis minutos numa etapa de montanha. Vai andar de rosa mais uns dias", advogou sem grandes preocupações. O dinamarquês olha para o contrarrelógio de 42 km a meio da corrida como grande primeiro momento para cravar diferenças. Se passar o Blockhaus, Eulálio deve chegar a este de camisola rosa.