Morten Hjulmand.
Morten Hjulmand.FOTO: Gerardo Santos
Desporto

É oficial. Hjulmand deixa Sporting e reforça Atlético de Madrid por 40 milhões de euros

O médio dinamarquês, de 27 anos, capitão e elemento crucial na equipa de futebol leonina, deixa o Sporting ao fim de três épocas
DN/Lusa
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É oficial. O futebolista internacional dinamarquês Morten Hjulmand é reforço do Atlético Madrid até 2031, numa transferência que renderá 40 milhões de euros ao Sporting, confirmaram este sábado, 11 de julho, os leões à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O médio, de 27 anos, capitão e elemento crucial na equipa de futebol leonina, deixa o Sporting ao fim de três épocas, por um valor fixo, acrescido de mais cinco milhões de euros por objetivos, a serem alcançados através da utilização em jogos do Atlético, bem como pelos apuramentos e etapas que o clube espanhol atinja na Liga dos Campeões.

O clube adianta que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será exclusivamente suportado pelo Atlético de Madrid e que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação.

Hjulmand, que pelo Sporting conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, chegou ao Sporting em agosto de 2023, proveniente dos italianos do Lecce, por 18 milhões de euros.

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