É oficial. Hjulmand deixa Sporting e reforça Atlético de Madrid por 40 milhões de euros

É oficial. O futebolista internacional dinamarquês Morten Hjulmand é reforço do Atlético Madrid até 2031, numa transferência que renderá 40 milhões de euros ao Sporting, confirmaram este sábado, 11 de julho, os leões à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O médio, de 27 anos, capitão e elemento crucial na equipa de futebol leonina, deixa o Sporting ao fim de três épocas, por um valor fixo, acrescido de mais cinco milhões de euros por objetivos, a serem alcançados através da utilização em jogos do Atlético, bem como pelos apuramentos e etapas que o clube espanhol atinja na Liga dos Campeões.O clube adianta que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será exclusivamente suportado pelo Atlético de Madrid e que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação.Hjulmand, que pelo Sporting conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, chegou ao Sporting em agosto de 2023, proveniente dos italianos do Lecce, por 18 milhões de euros..Sporting. Hjulmand vendido por 40 milhões ao Atlético de Madrid e já sem passar pelo Algarve.Arranque da temporada do Sporting \nfez-se sem Hjulmand