Sporting. Hjulmand vendido por 40 milhões ao Atlético de Madrid e já sem passar pelo Algarve

Morten Hjulmand vai ser reforço do Atlético de Madrid até 2031 e o Sporting facilitou a saída pedida pelo jogador de 27 anos. Os leões aceitam uma proposta de 40 milhões de euros, acrescentando mais cinco em variáveis. Fica abaixo dos planos pelo capitão, que tinha uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O negócio faz-se muito pela vontade de o atleta dinamarquês ganhar propensão internacional e, depois de três anos em Alvalade, houve o respeito também pelos anseios de Hjulmand.Atempado devidamente, o Sporting antecipou a saída, contratando quatro médios, sendo Sergi Altimira, do Bétis, o sucessor lógico para a titularidade que era do escandinavo. Assim, Hjulmand já não deve integrar o início de preparação do Sporting, no Algarve, marcado para dia 11, com duração até dia 20 de julho.Contratado ao Lecce, de Itália, há três anos, por 19,5 milhões de euros, Hjulmand sai de Alvalade com 141 jogos, 10 golos, 12 assistências e com três troféus na bagagem: dois campeonatos e uma Taça de Portugal. Além disso, chegou à seleção e tem a meta de integrar a campanha no próximo Europeu de 2028. Assim, o Sporting consegue um lucro de 20 milhões de euros, escasso face ao que se pensava que poderia ditar o mercado pelo jogador.Ainda assim, com a venda prevista de Francisco Trincão, para o Al Ahli, será claro que o Sporting caminha para o verão mais profícuo no mercado, superando, à partida, os 160 milhões de euros em vendas. Porém, nenhum dos dois deverá superar os 50 milhões que o Chelsea pagou por Quenda (assinou por oito épocas com a formação londrina). A sustentabilidade financeira é imperativa para Frederico Varandas, até porque, em investimentos, o Sporting também já atingiu a fasquia dos 80 milhões de euros, com destaques para Altimira, ex-Bétis, Doumbia, ex-Veneza, e o investimento de 30 milhões em Zalazar, do sp. Braga. Hoje também foi avançada a possibilidade de Ricardo Mangas sair de Alvalade, rumando ao Panathinaikos. O jogador foi contratado ao Spartak Moscovo, fez 23 jogos, mas ficará sem espaço, tudo indica, por Maxi Araújo ter tudo encaminhado para continuar em Alvalade e por Nuno Santos voltar a ser opção para o corredor esquerdo depois de grave lesão no joelho. Pelo que o DN pôde saber junto do clube grego, estaria em cima da mesa uma proposta de três milhões de euros.A Lisboa chegou esta quinta-feira o extremo Jesse Darry, de 19 anos, que chega cedido pelo Chelsea, clube com o qual os leões têm relações estreitas. “Estou muito feliz”, disse no aeroporto, em Lisboa. O destro marcou 12 golos em 30 jogos em 2025/26, dividido entre sub-21 e juniores. Não está concluído o ataque para Rui Borges, que quererá mais capacidade a partir dos corredores..Arranque da temporada do Sporting \nfez-se sem Hjulmand.Al-Ahli ataca Trincão e venda\namortizará metade dos gastos\ndo Sporting em reforços