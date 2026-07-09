Hjulmand esteve três anos em Alvalade e herdou braçadeira de Coates.
Hjulmand esteve três anos em Alvalade e herdou braçadeira de Coates.MANUEL FERNANDO ARAUJO/EPA
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Sporting. Hjulmand vendido por 40 milhões ao Atlético de Madrid e já sem passar pelo Algarve

Leões transferem capitão, que deve assinar contrato até 2031 com os colchoneros, e já estavam avisados da saída. Daí a compra de Altimira.
Frederico Bártolo
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