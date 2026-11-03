Nuno Espírito Santo despedido do West Ham
D.R.
Desporto

Nuno Espírito Santo despedido do West Ham

O treinador português foi afastado após a derrota, no sábado, frente à formação do West Bromwich Albion.
Susete Henriques
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O West Ham anunciou esta terça-feira, 3 de novembro, a saída do treinador português Nuno Espírito Santo, de 52 anos. A derrota, no sábado, frente à formação do West Bromwich Albion terá sido a gota de água para o emblema inglês do Championship (segunda divisão).

O clube "confirma que o treinador principal da equipa principal masculina, Nuno Espírito Santo, deixou o cargo com efeito imediato", adiantando que "o treinador adjunto, Rui Pedro Silva, e o treinador de guarda-redes, Rui Barbosa, também deixaram o clube".

"Depois de uma análise cuidada ao início da temporada no Championship, a direção considera que, neste momento, é necessária uma mudança para garantir que os objetivos e expectativas do clube se mantêm no bom caminho.", lê-se no comunicado do West Ham.

Na mensagem, é feito um agradecimento a Nuno Espírito Santo, e aos restantes elementos que agora deixam o comando técnico, pelo "trabalho árduo e empenho durante o período em que estiveram no clube, e deseja a todos muito sucesso no futuro".

Os hammers indicam que "o processo de contratação de um novo técnico já está em curso", referindo que Mark Noble, Steve Potts e Gerard Prenderville "vão assumir, interinamente", o comando técnico com vista à preparação da equipa para o jogo da Championship frente ao Cardiff City, que se realiza esta quarta-feira.

Nuno Espírito Santo deixa o West Ham em oitavo lugar no Championship, com 22 pontos, sendo que as duas derrotas consecutivas em casa, frente ao Southampton e West Bromwich Albion, terão contribuído para este desfecho.

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