Neemias Queta: mais uma boa exibição do “bom gigante”

Os Boston Celtics venceram na noite de sexta-feira, 20 de março, os Memphis Grizzlies por 117-112, no FedExForum, somando assim o quarto triunfo consecutivo na fase regular da NBA. A equipa orientada por Joe Mazzulla teve de trabalhar até ao fim para garantir a vitória, depois de entrar no último quarto em desvantagem, mas conseguiu reagir com personalidade num jogo em que Jaylen Brown assumiu o papel principal. O extremo terminou com 30 pontos, seis ressaltos e seis assistências, sendo a principal figura de uma recuperação decisiva na reta final da partida. Luka Garza também teve uma contribuição importante, ao assinar 22 pontos, o seu máximo da temporada, enquanto Payton Pritchard acrescentou 19. Apesar de uma exibição ofensiva irregular durante largos períodos do encontro, Boston conseguiu manter-se ligado ao jogo e responder no momento certo. Os Celtics perdiam por 88-84 no final do terceiro período e ainda estavam em desvantagem por 103-102 quando faltavam 5.33 minutos para o fim, mas um parcial de 10-0 mudou completamente o rumo do encontro e deixou os Grizzlies sem resposta. No capítulo coletivo, Boston terminou com 45 por cento de eficácia de lançamento e dominou claramente a luta das tabelas, somando 57 ressaltos contra 35 do adversário, um dado que ajudou a explicar a reviravolta. Neemias Queta voltou a deixar boa imagem e foi um dos destaques da formação visitante. O poste português, titular, precisou de apenas 18 minutos para chegar a um duplo-duplo, com 12 pontos, 11 ressaltos e uma assistência, convertendo todos os lançamentos de campo que tentou e mostrando novamente utilidade nos dois lados do campo. A prestação confirma o bom momento individual do internacional português, que continua a aproveitar as oportunidades na rotação dos Celtics e a ganhar peso numa equipa que segue firme entre as melhores da Conferência Este. Do lado de Memphis, Tyler Burton foi o melhor marcador da equipa da casa, com 23 pontos, o melhor registo da sua carreira na NBA. Ty Jerome juntou 16 pontos e sete assistências, enquanto Javon Small fechou com 13 pontos. Ainda assim, os Grizzlies não conseguiram travar a reação final dos visitantes e saíram derrotados pela nona vez nos últimos dez jogos. Com este resultado, os Celtics passaram a 47 vitórias e 23 derrotas e continuam no segundo lugar da Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons, que lideram com 51-19. .Neemias Queta brilha com duplo-duplo e lidera vitória dos Celtics sobre os Wizards.Neemias Queta afirma-se como peça cada vez mais determinante nos Boston Celtics