Neemias Queta estreia-se na pré-temporada com duplo-duplo
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Neemias Queta estreia-se na pré-temporada com duplo-duplo

Poste português somou seis pontos e dez ressaltos na vitória dos Boston Celtics sobre os Philadelphia 76ers, por 144-106.
Cecília Carmo
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Neemias Queta estreou-se na pré-temporada dos Boston Celtics com um duplo-duplo. O poste português marcou seis pontos e conquistou dez ressaltos no triunfo por 144-106 frente aos Philadelphia 76ers, na noite de sábado, em Boston.

Queta, que tinha ficado de fora do primeiro encontro de preparação da equipa, esteve em campo durante 19 minutos. Além dos dez ressaltos — dois ofensivos e oito defensivos —, somou uma assistência. Converteu dois dos cinco lançamentos de campo e dois dos quatro lances livres que tentou.

A equipa de Boston dominou o encontro, com destaque para a superioridade nas tabelas: somou 70 ressaltos, contra 41 dos 76ers. Payton Pritchard foi o melhor marcador dos Celtics, com 25 pontos, e Jayson Tatum contribuiu com 23.

Os Celtics somam duas vitórias em dois jogos de preparação, depois de terem começado a pré-temporada com um triunfo por 124-113 frente aos Cleveland Cavaliers.

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