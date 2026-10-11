Neemias Queta estreia-se na pré-temporada com duplo-duplo

Neemias Queta estreou-se na pré-temporada dos Boston Celtics com um duplo-duplo. O poste português marcou seis pontos e conquistou dez ressaltos no triunfo por 144-106 frente aos Philadelphia 76ers, na noite de sábado, em Boston.

Queta, que tinha ficado de fora do primeiro encontro de preparação da equipa, esteve em campo durante 19 minutos. Além dos dez ressaltos — dois ofensivos e oito defensivos —, somou uma assistência. Converteu dois dos cinco lançamentos de campo e dois dos quatro lances livres que tentou.