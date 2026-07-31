Neemias Queta: “Quero dar aos miúdos aquilo que eu nunca tive” (com vídeo)
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Neemias Queta: “Quero dar aos miúdos aquilo que eu nunca tive” (com vídeo)

Poste dos Boston Celtics voltou a reunir perto de uma centena de jovens no Neemias QuetaTraining Camp. Carlos Barroca destaca a evolução dos atletas numa iniciativa que esgotou pela primeira vez.
Cecília Carmo
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