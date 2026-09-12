Neemias Queta dá nome e rosto a novo campo com as cores de Portugal em Boston

Neemias Queta vai ficar ligado de forma permanente à comunidade portuguesa da Grande Boston. Um campo de basquetebol dedicado ao internacional português dos Boston Celtics é inaugurado este sábado, 12 de setembro, na King Open School, em Cambridge, numa iniciativa que junta desporto, arte e a herança portuguesa numa região dos Estados Unidos onde vivem várias gerações de emigrantes e descendentes de portugueses.

O campo foi renovado e transformado numa homenagem a Neemias Queta e a Portugal, exibindo o número 88 utilizado pelo poste na NBA e uma decoração inspirada nas cores nacionais. A inauguração está prevista para as 21h00 em Portugal e terá o jogador como grande homenageado.

O projeto começou a ganhar forma durante a última temporada da NBA, a partir de uma iniciativa da Hoopers, comunidade ligada ao basquetebol que tem apostado na recuperação e transformação de campos públicos. A intenção inicial passava por concluir a intervenção ainda durante os últimos play-offs, mas o processo, que envolveu autorizações, parceiros e a execução da componente artística, prolongou-se durante o verão.

O resultado pode agora ser visto na King Open School, escolhida para receber o primeiro projeto da Hoopers nos Estados Unidos. O campo encontra-se numa zona com uma forte presença da comunidade luso-americana, formada ao longo de décadas por famílias provenientes dos Açores, da Madeira e de Portugal continental.

A componente artística foi concebida por uma equipa de artistas portugueses que viajou para Massachusetts para executar o projeto. O objetivo foi cruzar a identidade portuguesa com os valores de diversidade e inclusão defendidos pela escola, transformando o recinto desportivo num espaço que pretende representar simultaneamente Neemias Queta, Portugal e a comunidade local.

A escolha de Neemias Queta dá ao projeto uma dimensão especial. O poste tornou-se no primeiro português a chegar à NBA e é hoje uma das figuras mais reconhecidas do desporto nacional nos Estados Unidos. O número 88, que utiliza desde a entrada na liga norte-americana em 2021, ocupa por isso um lugar de destaque no novo campo.

A iniciativa conta com a Delta Cafés e a Sumol Compal como parceiros e teve também o apoio das autoridades locais e do Consulado de Portugal. O evento de inauguração é aberto à comunidade e inclui atividades de basquetebol destinadas aos mais jovens, momentos de convívio e degustação de produtos portugueses.

A ligação do jogador a Boston tornou-se particularmente forte desde que chegou aos Celtics. Neemias fez parte da equipa que conquistou o título da NBA em 2024, tornando-se também o primeiro basquetebolista português campeão da principal liga mundial.

Agora, o internacional português passa a deixar outra marca na região, desta vez fora dos grandes pavilhões da NBA. O campo da King Open School transforma o percurso de Neemias Queta numa homenagem que cruza basquetebol e identidade portuguesa e que ficará diariamente ao alcance das crianças e da comunidade de Cambridge.