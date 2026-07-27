Neemias Queta: “Não quero ser treinador. Dono de uma equipa pode ser mais o meu perfil”
Paulo Spranger
Desporto

Neemias Queta: “Não quero ser treinador. Dono de uma equipa pode ser mais o meu perfil”

O internacional português falou ao DN sobre o novo contrato com os Boston Celtics, a relação com a família e com Joe Mazzulla, o caminho que o levou à NBA e uma ambição: voltar a ser campeão. 
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
seleção nacional
NBA
Neemias Queta
Basquetebol
Boston Celtics
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt