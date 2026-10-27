Neemias Queta contribui para vitória dos Celtics sobre os Bulls
Neemias Queta ajudou os Boston Celtics a vencerem os Chicago Bulls por 134-99, na noite de segunda-feira, em Boston. O poste português esteve 18 minutos em campo e terminou com sete pontos, cinco ressaltos, uma assistência e dois desarmes de lançamento, numa partida em que a equipa da casa construiu uma vantagem confortável e chegou a liderar por 35 pontos.
Queta marcou três dos cinco lançamentos de campo que tentou e converteu um de dois lances livres. A presença do internacional português também se fez sentir na defesa, com dois desarmes de lançamento, numa noite em que os Celtics limitaram os Bulls a 99 pontos.
O grande protagonista da equipa de Boston foi Payton Pritchard, que saiu do banco para marcar 28 pontos, incluindo sete triplos. Jayson Tatum juntou 23 pontos, sete ressaltos e seis assistências, enquanto Paul George terminou com 16 pontos. Hugo González também teve uma prestação produtiva, com 13 pontos e cinco ressaltos.
Os Celtics começaram a partida na frente e fecharam o primeiro período com uma vantagem de 33-21. Chicago aproximou-se durante a primeira parte, mas Boston chegou ao intervalo a vencer por 66-54. A diferença aumentou decisivamente no terceiro período, que os Celtics venceram por 39-21, com Pritchard a marcar 19 pontos nesse parcial. A equipa da casa entrou no último período a ganhar por 105-75 e controlou a vantagem até ao final.
Norman Powell, com 20 pontos, foi o melhor marcador dos Bulls, que tiveram ainda Caleb Wilson com 17. A equipa de Chicago acertou 12 dos 44 lançamentos de três pontos, enquanto Boston converteu 21 em 44 tentativas.
Com este triunfo, os Celtics passaram a somar duas vitórias em três jogos na época regular. A equipa de Neemias Queta volta a jogar esta terça-feira, novamente em casa, frente aos Brooklyn Nets. O encontro está marcado para as 19h30 locais, 23h30 em Portugal continental.