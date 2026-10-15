Neemias Queta marca 16 pontos na vitória dos Celtics
Neemias Queta esteve em destaque na vitória dos Boston Celtics sobre os Charlotte Hornets, por 114-93, na noite de quarta-feira, em Boston. O poste português marcou 16 pontos em 24 minutos e 20 segundos de utilização, numa partida de pré-temporada da NBA.
Queta converteu sete dos 11 lançamentos de campo e dois dos quatro lances livres que tentou. Somou ainda um ressalto e uma assistência, sem perdas de bola. Foi o terceiro melhor marcador dos Celtics, atrás de Jayson Tatum, com 19 pontos, e Derrick White, que terminou com 17. Luka Garza acrescentou 14 pontos, também saindo do banco.
O internacional português entrou como suplente e teve uma prestação eficiente perto do cesto: converteu sete dos oito lançamentos de dois pontos que tentou. Falhou os três triplos que lançou. A produção ofensiva ganhou relevo numa partida em que Boston distribuiu os pontos por vários jogadores e Queta e Garza contribuíram com 30 pontos a partir do banco.
Os Celtics começaram melhor e chegaram ao intervalo a vencer por 54-44. Os Hornets reagiram depois do descanso e reduziram a diferença no terceiro período, que venceram por 33-31. Boston respondeu no último quarto, limitou o adversário a 16 pontos e fechou a partida com um parcial de 29-16.
A equipa de Boston terminou com 31 assistências e 16 roubos de bola, enquanto os Hornets cometeram 29 perdas de bola. O triunfo sobre Charlotte foi o terceiro dos Celtics em três jogos de preparação para a época 2026/27. No encontro anterior, frente aos Philadelphia 76ers, Queta tinha marcado seis pontos e somado dez ressaltos.
Os Celtics voltam a jogar na sexta-feira, novamente frente aos 76ers, em Filadélfia, no último encontro de preparação antes do início da época regular.