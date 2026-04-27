Neemias Queta ajuda Celtics a vencer 76ers e fica a um triunfo das meias-finais de conferência

O poste português Neemias Queta esteve novamente em destaque na vitória dos Boston Celtics sobre os Philadelphia 76ers, por 128-96, resultado que deixa a equipa de Boston a apenas um triunfo do apuramento para as meias-finais da Conferência Este dos play-offs da NBA.Titular no encontro disputado em Filadélfia, o internacional português somou nove pontos, oito ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento em 17 minutos de utilização, contribuindo para uma exibição coletiva dominante dos Celtics, que chegaram ao intervalo já com vantagem confortável (56-38) e confirmaram o triunfo com uma segunda parte de claro controlo do jogo.Apesar de ter cometido duas faltas cedo na partida, ambas sobre Joel Embiid, Neemias Queta manteve eficácia máxima nos lançamentos de campo (três em três) e converteu ainda três de quatro lances livres, voltando a justificar a confiança do treinador Joe Mazzulla num momento decisivo da temporada.Em plano de maior evidência estiveram Payton Pritchard, melhor marcador dos Celtics com 32 pontos saído do banco, Jayson Tatum, autor de 30 pontos, 11 assistências e sete ressaltos, e Jaylen Brown, que acrescentou 20 pontos. Do lado dos 76ers, destacaram-se Embiid, com 26 pontos, 10 ressaltos e seis assistências, e Tyrese Maxey, com 22 pontos e seis assistências, insuficientes para evitar novo desaire da formação orientada por Nick Nurse.Com este triunfo, os Celtics passaram a liderar a eliminatória por 3-1 e podem garantir já no próximo jogo, em Boston, no TD Garden, o acesso à ronda seguinte. Caso confirmem o apuramento, irão defrontar nas meias-finais da Conferência Este o vencedor da série entre New York Knicks e Atlanta Hawks, que segue empatada.A utilização de Neemias Queta como titular nos quatro encontros disputados pelos Celtics nesta fase dos play-offs confirma a crescente importância do poste português na rotação da equipa de Boston, reforçando o papel do internacional luso numa das formações mais fortes da Conferência Este e mantendo Portugal representado em destaque na fase decisiva da temporada norte-americana..Neemias Queta chega aos mil ressaltos e brilha na vitória tranquila dos Boston Celtics sobre os Bucks .De pioneiro a peça-chave: Neemias Queta conquista o seu lugar na elite da NBA