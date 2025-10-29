Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Denis Gul foi decisivo pelo alto na mais recente vitória do FC Porto.
Denis Gul foi decisivo pelo alto na mais recente vitória do FC Porto.ESTELA SILVA/LUSA
Desporto

Nas alturas. Lances de bola parada são cada vez mais decisivos na luta pelo campeonato

Jogadas ensaiadas dão ao FC Porto a liderança até agora. Em Inglaterra, o cenário é idêntico com o Arsenal e revela uma nova tendência no futebol: o protagonismo dos 'set-piece specialists'.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
Desporto
Estatísticas
edção impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt